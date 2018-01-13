США запустили ракету Delta IV с секретным спутником разведки

Запуск производился с военной базы в Вандерберге. Как отмечает портал Nasa Spaceflight, большая часть деталей миссии остается засекреченной. Тем не менее, исходя из параметров орбиты спутника, специалисты делают вывод, что это может быть аппарат оптического наблюдения или радиолокационной разведки типа Topaz.