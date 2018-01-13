США запустили ракету Delta IV с секретным спутником разведки
Запуск производился с военной базы в Вандерберге. Как отмечает портал Nasa Spaceflight, большая часть деталей миссии остается засекреченной. Тем не менее, исходя из параметров орбиты спутника, специалисты делают вывод, что это может быть аппарат оптического наблюдения или радиолокационной разведки типа Topaz.
Комментарии3
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brandfa 13 января 2018 | 04:15
Ничего, зато мы к 2030 году запустим телепортацию! А пока запустили "платон". А если пиндосы будут плохо себя вести - запустим в них лапоть.
antimrakobes 13 января 2018 | 05:17
Нипонял, у них ракета полетела с первого раза??? Ну тупыыыые!!!
ovrag 13 января 2018 | 06:33
Слава Б-у. Теперь можно сппать спокойно.