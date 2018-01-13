Новая ядерная доктрина США призывает к наращиванию ядерного оружия, в том числе вооружений малой мощности

«Обзор ядерной политики», подготовленный Минобороны, опубликовало издание The Huffington Post. В проекте документа, в частности, предлагается модернизировать атомные подводные ракетоносцы, стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты. Также речь идет о разработке нового вида маломощных ядерных вооружений — боеголовок с низкой взрывной силой. В качестве возросшей внешней угрозы называются Россия, Китай, КНДР и Иран. Утверждается, что Россия угрожает применением более мелких ядерных вооружений, США должны соответствовать и удерживать ее тем же. Окончательную версию документа планируется представить в феврале. В Пентагоне отказались комментировать предварительный проект.