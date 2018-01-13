Центризбирком завершил прием документов от кандидатов в президенты России
Центризбирком завершил прием документов от кандидатов в президенты России. Теперь им предстоит следующий этап – регистрация.
Накануне эту процедуру прошел директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, которого выдвинула КПРФ. Первым в качестве кандидата ранее был зарегистрирован лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Как сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова, только двое самовыдвиженцев получили разрешение на сбор подписей и открытие избирательного счета – это Владимир Путин и депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов.
Комментарии4
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aviator69 13 января 2018 | 04:33
Какой многоэтапный путенский цирк!
virgenu 13 января 2018 | 04:46
Предельно забюрократизированная система выборов устроена так, чтоб закрыть доступ на выборы неугодных действующей власти людям. В отличие от США, где любой гражданин может быть самовыдвиженцем при минимальных порогах. Вместо сборов подписей, где всегда можно найти фальшивки существуют праймериз- предварительные выборы, где избиратели отсеивают кандидатов, чьи программы их не устраивают. Так в последних выборах участвовало 42 кандидата и по итогам праймериз осталось только два, реально претендующих на победу.
igor20012 13 января 2018 | 05:02
" получили разрешение на регистрацию.."-от кого ? От господа бога, или того, кто себя с ним сравнивает?
ovrag 13 января 2018 | 06:39
А почему на всех пресс.конференциях никто не задал Путину вопрос о его собственном выдвижении и сочетаемости этого феномена с Конституцией. Пятый срок, третий срок... Ни тот, ни другой с Конституцией не дружат. Так как же Глава Правительства, являющийся Гарантом выполнения Конститучии САМ грубо нарушает её законы.
Статья 80
1. Президент Российской Федерации является главой государства.
2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.
3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней политики государства.
4. Президент Российской Федерации как глава государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях.
Статья 81
1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется федеральным законом.