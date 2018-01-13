Центризбирком завершил прием документов от кандидатов в президенты России. Теперь им предстоит следующий этап – регистрация.

Накануне эту процедуру прошел директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, которого выдвинула КПРФ. Первым в качестве кандидата ранее был зарегистрирован лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова, только двое самовыдвиженцев получили разрешение на сбор подписей и открытие избирательного счета – это Владимир Путин и депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов.