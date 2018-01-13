Американская академия киноискусств завершила отбор номинантов на кинопремию «Оскар»

Правом голоса обладают более шести тысяч киноакадемиков. В их числе актеры Уилл Смит, Сэльма Хайек и Кира Найтли, режиссеры Квентин Тарантино и София Коппола, музыканты Брюс Спрингстин и Элтон Джон. Заполненные ими бюллетени отправляются в международную аудиторско-консалтинговую фирму «ПрайсУотерхаусКуперс», которой с 1934 года доверен подсчет голосов на всех этапах «оскаровской» гонки. Ленты на иностранных языках на суд американских киноакадемиков направили несколько десятков стран. Из них отобраны девять, в том числе «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева. Позднее этот список будет сокращен до пяти картин. Претенденты на самый престижный трофей в мире кино станут известны 23 января. Обладателей «Оскара» объявят 4 марта.