Ростуризм предупредил россиян о плохой погоде в Японии
До понедельника там сохраняется сложная метеообстановка в связи с обильными снегопадами в ряде северо-западных и северных префектур. К примеру, в минувший четверг поезд, следовавший из Ниигата в Нагаоку застрял в снегу. Ведомство призвало туроператоров информировать об этом своих клиентов.
Комментарии1
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ginbin_ 13 января 2018 | 03:15
Вот какие вы молодцы, только захотел вас спросить о погоде в Японии, и тут на тебе, получите-распишитесь. Эхо, ты дуреешь?