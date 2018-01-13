Ростуризм предупредил россиян о плохой погоде в Японии

До понедельника там сохраняется сложная метеообстановка в связи с обильными снегопадами в ряде северо-западных и северных префектур. К примеру, в минувший четверг поезд, следовавший из Ниигата в Нагаоку застрял в снегу. Ведомство призвало туроператоров информировать об этом своих клиентов.