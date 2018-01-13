Канада ужесточила санкции против КНДР
Власти страны запретили предоставлять финансовые услуги Северной Корее и ее гражданам, а также арестовали имущество и денежные активы КНДР на своей территории. Кроме того, Канада запретила регулярное транспортное сообщение и транзит самолетов и кораблей КНДР через свою территорию.
Ранее санкции против Пхеньяна расширили Европа и США. На это глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что у страны не будет трудностей, даже если такое положение продлится 100 лет.
Комментарии3
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scimitar 13 января 2018 | 03:31
Ожидаем от Захаровой и Косачева метаний какашек теперь в сторону Канады. А может, и Кадыров подтянется, плюс Госдума и Совфед - и тогда уже весь пандемониум в сборе.
opiatnovyi63 13 января 2018 | 03:42
А Наш Несменяемый Пигмея из КНДР объявил победителем в споре с США!
beautyqueen 13 января 2018 | 04:07
Сколько я ни летала из Ю. Кореи в США, маршрут всегда обходил С. Корею. А вот Канаду обойти не так просто. Практически все самолеты из Азии в С. Америку летят через Канаду!