Канада ужесточила санкции против КНДР

Власти страны запретили предоставлять финансовые услуги Северной Корее и ее гражданам, а также арестовали имущество и денежные активы КНДР на своей территории. Кроме того, Канада запретила регулярное транспортное сообщение и транзит самолетов и кораблей КНДР через свою территорию.

Ранее санкции против Пхеньяна расширили Европа и США. На это глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что у страны не будет трудностей, даже если такое положение продлится 100 лет.