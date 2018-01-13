США намерены увеличить количество ядерных боеприпасов для сдерживания России

Об этом сообщает Huffington Post со ссылкой на проект ядерной доктрины государства на 2018 год. В частности, в документе говорится о необходимости наращивания арсенала маломощного ядерного оружия – боеголовок с низкой взрывной силой. Это связано с тем, что текущие снаряды обладают слишком большим разрушительным воздействием.