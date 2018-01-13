США намерены увеличить количество ядерных боеприпасов для сдерживания России
Об этом сообщает Huffington Post со ссылкой на проект ядерной доктрины государства на 2018 год. В частности, в документе говорится о необходимости наращивания арсенала маломощного ядерного оружия – боеголовок с низкой взрывной силой. Это связано с тем, что текущие снаряды обладают слишком большим разрушительным воздействием.
Комментарии6
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opiatnovyi63 13 января 2018 | 03:20
Опять Наш Вождь всех переиграл?Или как всегда нагнул собственную страну?
danko_wbane 13 января 2018 | 03:30
opiatnovyi63: козлёнок, хохлосрамер, США увеличивает! Ваш вождь Трамп??? Тогда понятно. А то так увеличат и в тебя по ошибке во сне запердолят. Тогда вешайся.
opiatnovyi63 13 января 2018 | 03:48
danko_wbane: Не надо здесь тупить и валять Ваньку! Мой Вождь , он же ТВОЙ, и Трамп своим Вождём считает Нашего Вождя!
vlad_kondrat 13 января 2018 | 04:18
danko_wbane: Ты ли тот юнец которого Путин лобзал в пупок? Может там не только это было?
"Каждый путинец это предатель и вор"
vlad_kondrat 13 января 2018 | 04:08
opiatnovyi63: Опять в Госдепе пьянка, агент Вальтемар Putin выполнил еще одно свое предписание.
vlad_kondrat 13 января 2018 | 04:15
Юстас Алену, Sovershenno Sekretno Агент "Короткий-лысый" провел операцию по превращению России в Зимбабве, около 20миллионов жителей не имеют туалетов в домах и цены на газ подняты в 10 раз. Через 6 лет, Россия может прекратить свое существование, Агент "Короткий-лысый" и его агентура к 24му году могут продать абсолютно все запасы России и сдать в аренду китайцам что осталось.