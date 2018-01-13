Евросоюз подготовит совместный ответ на заявления президента США по ядерной программе Ирана

Об этом сообщила представитель МИД Германии, подчеркнув, что «правительство будет и дальше выступать за полное исполнение соглашения по атому». Глава ведомства Зигмар Габриэль ранее говорил, что в Берлине не видят оснований для возврата снятых с Ирана санкций. По его словам, никаких свидетельств того, что Тегеран не выполняет условий, нет.

Накануне Дональд Трамп продлил еще на 4 месяца режим приостановки санкций в отношении Ирана в соответствии с ядерной сделкой 2015 года. Однако, он подчеркнул, что Вашингтон выйдет из соглашения, если оно не будет изменено.