Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте может покинуть команду ближайшим летом

По информации Daily Mail, у итальянского специалиста возникли разногласия с руководством клуба по вопросам управления и трансферной политике. Основными претендентами на его должность являются Массимилиано Аллегри, который сейчас возглавляет туринский «Ювентус», и Луис Энрике, покинувший аналогичный пост в «Барселоне» по окончании прошлого сезона.

После 22 туров чемпионата Англии «Челси» с 46 очками занимает в таблице третье место.