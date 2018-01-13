Samsung представила смартфон со складывающимся экраном

На закрытой встрече в Лас-Вегасе было объявлено, что создан складной дисплей. Производство планируется начать в конце этого года. Об этом рассказал изданию The Investor источник, присутствовавший на мероприятии. На встрече отметили, что механизм не отличается долговечностью и специалисты работают над решением проблемы.

Слухи о гнущемся смартфоне от Samsung под названием Galaxy X ходят не первый год. Ожидалось, что его презентация состоится в конце 2016-го. Однако эту дату несколько раз переносили.