Samsung представила смартфон со складывающимся экраном
На закрытой встрече в Лас-Вегасе было объявлено, что создан складной дисплей. Производство планируется начать в конце этого года. Об этом рассказал изданию The Investor источник, присутствовавший на мероприятии. На встрече отметили, что механизм не отличается долговечностью и специалисты работают над решением проблемы.
Слухи о гнущемся смартфоне от Samsung под названием Galaxy X ходят не первый год. Ожидалось, что его презентация состоится в конце 2016-го. Однако эту дату несколько раз переносили.
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