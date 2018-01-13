Телеканал HBO снимет сериал о Екатерине II
Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на актрису Хелен Миррен, которая сыграет саму российскую императрицу. Съемки должны пройти в Санкт-Петербурге и Царском Селе.
Они начнутся в этом или начале следующего года. Планируется снять четыре серии. Режиссером станет Филип Мартин.
Для Хелен Миррен это будет уже третья роль монаршей особы. Ранее она сыграла Елизавету I и правящую королеву Великобритании Елизавету II. У актрисы есть русские корни. Ее дед военный инженер Петр Миронов бежал из России после революции.
Комментарии5
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macsimus001 13 января 2018 | 02:35
Неужели новое порно,
danko_wbane 13 января 2018 | 03:46
macsimus001: бес порно.
opiatnovyi63 13 января 2018 | 03:50
Интересно, вопрос согласован с беглым прокурором из Госдумы?
wingsw 13 января 2018 | 03:52
Поклонская уже комментировала?
sproter 13 января 2018 | 04:10
Вонищи от поклоунских будет...