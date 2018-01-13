Телеканал HBO снимет сериал о Екатерине II

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на актрису Хелен Миррен, которая сыграет саму российскую императрицу. Съемки должны пройти в Санкт-Петербурге и Царском Селе.

Они начнутся в этом или начале следующего года. Планируется снять четыре серии. Режиссером станет Филип Мартин.

Для Хелен Миррен это будет уже третья роль монаршей особы. Ранее она сыграла Елизавету I и правящую королеву Великобритании Елизавету II. У актрисы есть русские корни. Ее дед военный инженер Петр Миронов бежал из России после революции.