В городе Кировске Мурманской области на тренировке по самбо скончался школьник

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Инцидент произошел минувшим вечером. По предварительным сведениям, во время тренировки в одной из городских школ ребенок 2009 года рождения почувствовал себя плохо. Тренер вызвал скорую помощь, однако спасти мальчика не удалось. Прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

В октябре прошлого года министр образования Ольга Васильева рассказала, что на уроках физкультуры в школах за 2016/17 учебный год погибли более 200 детей.