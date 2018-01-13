В Омске возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме
ЧП случилось минувшим вечером. Взрыв произошел в квартире пятиэтажного жилого дома. После этого начался пожар, оказалась повреждена несущая стена здания, жители были эвакуированы. Как сообщили в СКР, пострадали четыре ребенка и четверо взрослых. Они госпитализированы с ожогами.
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