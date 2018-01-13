Дональд Трамп дал ЕС последний шанс исправить недостатки ядерной сделки с Ираном

Президент США предупредил, что продлил режим приостановки санкции против Тегерана, как того требуют условия соглашения 2015 года, в последний раз. Если изменений не будет, Вашингтон выйдет из сделки, заверил он. Режим будет действовать еще четыре месяца. Представитель МИДа Германии сказал, что Евросоюз принял к сведению заявление американской стороны и подготовит совместный ответ.