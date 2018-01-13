Дональд Трамп дал ЕС последний шанс исправить недостатки ядерной сделки с Ираном
Президент США предупредил, что продлил режим приостановки санкции против Тегерана, как того требуют условия соглашения 2015 года, в последний раз. Если изменений не будет, Вашингтон выйдет из сделки, заверил он. Режим будет действовать еще четыре месяца. Представитель МИДа Германии сказал, что Евросоюз принял к сведению заявление американской стороны и подготовит совместный ответ.
Комментарии3
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ara_1 13 января 2018 | 02:44
Овнюк, блин. Клялся, божился, стучал себя пяткой в грудь, да я, да тут же, да худшая сделка всех времен и народов... А как появилась возможность реально что-то сделать- так пошли, мля, "китайскме предупреждения". Сказал- сделка неправомерная, Обама нарушил Конституцию, я выхожу. Все. Никаких танцев и вращательных движений задом. Так глядишь, и переизбрался бы в 20м. Что за напасть такая- что ни "лидер", то без "мужества"..
neon999 13 января 2018 | 03:18
На ЭМ вся политика - про заграницу. А в своей стране - лишь про бытовые происшествия пишут или пиарят всяких негодяев.
danko_wbane 13 января 2018 | 03:41
neon999: тебя?