Снят арест, наложенный на более чем 95 миллионов рублей на счетах бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. В Басманном суде Москвы, который санкционировал арест денег, агентству подтвердили, что ходатайства о продлении срока ареста счетов не поступало.
Решение об аресте 95-ти миллионов рублей было принято в начале ноября. Это было сделано в рамках расследования дела против руководителя департамента Минкомсвязи Ирины Лаптевой, которую обвиняют в превышении полномочий из-за выплаты Страшнову премии в размере 95-ти миллионов.
Комментарии5
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trans 12 января 2018 | 17:04
Сейчас поделится с кем надо и никаких проблем.
kindman_a 12 января 2018 | 17:07
Сняли арест со счета для того, чтобы можно было пожертвовать в фонд кандидата, да? :-)))
polsan 12 января 2018 | 17:08
trans: Уже поделился и пользуйся наворованным! А как иначе когда выписывают премию в десятки миллионов не прибыли предприятия а с денег взятых на развитие. Жульё получит деньги назад?!
nikitin43 12 января 2018 | 17:14
в гости в васильевой и скрыпник на лазурный берег , там много путриотов расеи ...
ha12raz 12 января 2018 | 17:14
Это вам не мелочь по карманам тырить