Снят арест, наложенный на более чем 95 миллионов рублей на счетах бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. В Басманном суде Москвы, который санкционировал арест денег, агентству подтвердили, что ходатайства о продлении срока ареста счетов не поступало.

Решение об аресте 95-ти миллионов рублей было принято в начале ноября. Это было сделано в рамках расследования дела против руководителя департамента Минкомсвязи Ирины Лаптевой, которую обвиняют в превышении полномочий из-за выплаты Страшнову премии в размере 95-ти миллионов.