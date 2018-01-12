МИД РФ: Британские журналисты получили заказ на создание негативных сюжетов перед Чемпионатом мира по футболу в России

Британские журналисты получили заказ на создание негативных сюжетов перед Чемпионатом мира по футболу в России, — утверждают в МИДе нашей страны. Якобы в этих сюжетах репортеры должны рассказывать об отсутствии в России необходимой инфраструктуры, об агрессии российских болельщиков и непрофессионализме правоохранительных органов. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в интервью «Эху Москвы» отметила, что подобный заказ не является уникальным случаем.

Захарова добавила, что о подобных встречах с журналистами на территории иностранных посольств в МИДе знают давно. Она назвала проведение таких мероприятий широко известным фактом.