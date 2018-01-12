МИД РФ: Британские журналисты получили заказ на создание негативных сюжетов перед Чемпионатом мира по футболу в России
Британские журналисты получили заказ на создание негативных сюжетов перед Чемпионатом мира по футболу в России, — утверждают в МИДе нашей страны. Якобы в этих сюжетах репортеры должны рассказывать об отсутствии в России необходимой инфраструктуры, об агрессии российских болельщиков и непрофессионализме правоохранительных органов. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в интервью «Эху Москвы» отметила, что подобный заказ не является уникальным случаем.
Захарова добавила, что о подобных встречах с журналистами на территории иностранных посольств в МИДе знают давно. Она назвала проведение таких мероприятий широко известным фактом.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
max3446 12 января 2018 | 17:03
Британское издание Daily Mirror решило подхватить недавний тренд на скандальную тему футбольных российских фанатов. В своей публикации от 21 марта с рассказом о том, насколько, по их мнению, ужасны ультрас нашей страны, они допустили одну большую неточность и оплошность.
"Шокирующее расследование" о том, как в России готовятся напасть на британских болельщиков во время ЧМ по футболу 2018 года, сопровождалось иллюстрациями кулачных боев на Масленицу, которая прошла в столичном районе Измайлово. Однако, по утверждению британских журналистов, на этих кадрах - жестокая драка футбольных фанатских группировок. Первоначально Mirror настояло на том, что именно ультрас решили подраться во время Масленицы в Измайлово.
Поэтому это не якобы, а уже давно идет.
r88w556xl4 12 января 2018 | 17:05
И Хитченс так сказал про британские СМИ:
«...Ложь, спонсируемая государством, распространяется на мою собственную страну и на Би-Би-Си. И я говорю правду настолько громко, как могу, просто потому что я не слышу никого другого, кто бы говорил ее»…
hre_nly 12 января 2018 | 17:09
r88w556xl4: Не-не, всё правда.
В Екатеринбурге, например, любителя забить косячок мэр лично прикуёт наручниками к батарее центрального отопления..
ematveev 12 января 2018 | 17:12
max3446:
Известные британские проститутки:
В 2017г. британское правительство выделило не менее 100 тысяч фунтов известной пиар-компании M&C Saatchi на улучшение имиджа Украины.
Статья опубликована в The Guardian
okypok 12 января 2018 | 17:04
— Вы знаете Россию? — спросил я у него.
— Нет, сударь, но я знаю русских; они часто проезжают через Любек, и я сужу о стране по лицам ее жителей.
— Что же такое страшное прочли вы на их лицах, раз уговариваете меня не ездить к ним?
— Сударь, у них два выражения лица; я говорю не о слугах — у слуг лица всегда одинаковые, — но о господах: когда они едут в Европу, вид у них веселый, свободный, довольный; они похожи на вырвавшихся из загона лошадей, на птичек, которым отворили клетку; все — мужчины, женщины, молодые, старые — выглядят счастливыми, как школьники на каникулах; на обратном пути те же люди приезжают в Любек с вытянутыми, мрачными, мученическими лицами; они говорят мало, бросают отрывистые фразы; вид у них озабоченный. Я пришел к выводу, что страна, которую ее жители покидают с такой радостью и в которую возвращаются с такой неохотой, — дурная страна.
podwodnik 12 января 2018 | 17:12
"Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской,
Под английским псевдонимом "мистер Джон Ланкастер Пек",
Вечно в кожаных перчатках - чтоб не делать отпечатков,-
Жил в гостинице "Советской" несоветский человек.
Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью,
Чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив, -
А потом в нормальном свете представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив.
Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной,
Наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад.
Искаженный микропленкой, ГУМ стал маленькой избенкой,
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ...".
(Владимир Высоцкий).
palmcoast___ 12 января 2018 | 17:13
Российские туалеты британцы сами захезают для сюжету?
vasya_von_smetankin 12 января 2018 | 17:13
А британские учёные получили заказ на синтез олимпийской мочи.
volvic 12 января 2018 | 17:16
Это кто же им заказал такие статьи?
tks 12 января 2018 | 17:16
Откуда дровишки? То Захарка, вестимо, полешки фейкует, как я погляжу!