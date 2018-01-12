Выдвижение Грудинина усилило позиции КПРФ – ВЦИОМ

Выдвижение директора предприятия «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина на выборы президента России усилило позиции КПРФ. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил руководитель проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.

По данным ВЦИОМ, в течение декабря рейтинг партии вырос с 7,6% до 11%.

«В течение всего декабря КПРФ улучшала свои позиции. Сегодня 11% заявляют о готовности проголосовать за эту партию, это по данным на конец декабря. В начале декабря этот показатель составлял 7,6%. То есть рост очевиден, и мы связываем это с выдвижением Грудинина и интересом к этому политику», — сказал он.

Вместе с тем М.Мамонов обратил внимание, что электорат не склонен доверять П.Грудинину – его личный политический рейтинг находится на уровне 2,9%.

«По данным нашего опроса в конце декабря, его фамилию в качестве политика, которым доверяют, назвали всего 2,9% россиян, то есть это очень маленький показатель. Для сравнения, например, у Путина 56,8%, у Жириновского -12,2%. То есть он сегодня самый низкорейтинговый кандидат в этом списке», — пояснил руководитель проектов ВЦИОМ.

Ранее стало известно, что Центризбирком России зарегистрировал выдвинутого КПРФ Павла Грудинина кандидатом в президенты РФ.