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Эксклюзив Эха 16:53, 12 января 2018

Выдвижение Грудинина усилило позиции КПРФ – ВЦИОМ

Выдвижение директора предприятия «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина на выборы президента России усилило позиции КПРФ. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил руководитель проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.
По данным ВЦИОМ, в течение декабря рейтинг партии вырос с 7,6% до 11%.

«В течение всего декабря КПРФ улучшала свои позиции. Сегодня 11% заявляют о готовности проголосовать за эту партию, это по данным на конец декабря. В начале декабря этот показатель составлял 7,6%. То есть рост очевиден, и мы связываем это с выдвижением Грудинина и интересом к этому политику», — сказал он.

Вместе с тем М.Мамонов обратил внимание, что электорат не склонен доверять П.Грудинину – его личный политический рейтинг находится на уровне 2,9%.

«По данным нашего опроса в конце декабря, его фамилию в качестве политика, которым доверяют, назвали всего 2,9% россиян, то есть это очень маленький показатель. Для сравнения, например, у Путина 56,8%, у Жириновского -12,2%. То есть он сегодня самый низкорейтинговый кандидат в этом списке», — пояснил руководитель проектов ВЦИОМ.
Ранее стало известно, что Центризбирком России зарегистрировал выдвинутого КПРФ Павла Грудинина кандидатом в президенты РФ.

Комментарии

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max3446 12 января 2018 | 16:56

А где там ничтожество навральный? Ах да, он же лузер, поэтому его не зарегистрировали и даже чуть ли пинком выгнали из ЦИКа публично унизив сказав в лицо всю правду про него

abuvgrobu 12 января 2018 | 16:57


Почему-то многие не понимают очевидные вещи и ведутся на вывеску коей является Грудинин с его Совхозом имени Ленина, и который, кстати, никакой не совхоз а ЗАО "Совхоз имени Ленина"... т.е. Закрытое акционерное общество!!! Это коммерческое предприятие!! А кто-нибудь задавался из комментаторов простыми вопросами: почему этот совхоз такой уж успешный по сравнению с остальными аграрными предприятиями страны, причем единственный??? почему остальные аграрные предприятия "пресуются" (от откровенных рекетиров до продажных чиновников желающих получить кусок по жирней) и либо сводят концы с концами либо "умирают" (т.е. прекращают свою деятельность) и ни как не могут достичь уровня этого рекламного совхоза Грудинина??? Лужков почтительно держался в стороне от этого совхоза и не трогал, у Собянина несколько лет назад случился конфликт с данным совхозом, и что??? а ничего, Собянин в результате извинился, и с чего вдруг??? просто так все??? нет, нисколько!! Вы что-нибудь слышали о наездах криминальных группировок на совхоз Грудинина?? почему вдруг такой "народный совхоз" с богатым имуществом и такими огромными деньгами не заинтересовал никого из криминала??? Совхоз по сути это витрина (рекламная вывеска) и создавался он глобальными элитами. И Грудинин вылез именно для того, чтобы на выборах забрать как можно больше голосов у Путина, что олигархическим кланам позволит снизить легитимность избрания Путина, иными словами позволит оказывать давление на Путина и блокировать его решения.

zkotor 12 января 2018 | 17:04

abuvgrobu: https://www.youtube.com/watch?v=J3OJ6-BwHUk

aleks50 Алексей Клубников 12 января 2018 | 17:00

Спойлеры виолончелизатору не страшны, он от Навального ссытся.

zkotor 12 января 2018 | 17:02

Всех убедительно прошу посмотреть данное видео, чтоб понять что это за "заманной козёл" https://www.youtube.com/watch?v=J3OJ6-BwHUk

nikitin43 12 января 2018 | 17:08

zkotor: грудинин ( на мой взгляд ) заберёт часть голосов у жирика . и только .

polsan 12 января 2018 | 17:03

Слова ВЦИОМ и ЛИВАДА, это почти всегда = манипуляции и ложь! Хотите верьте, хотите нет! "Вы не в церкви вас не обманут" от Остапа Бендера, тут не работают! ))

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