Ассоциация туроператоров России опубликовала список стран, где признан безопасным отдых сотрудников МВД
Всего в перечне 13 государств. Среди них Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Китай, Куба, Абхазия и Южная Осетия. В ассоциации уточнили, что список утвердил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Решение принято, исходя из военно-политической, криминогенной, санитарной и климатической обстановки.
Комментарии19
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cyema__cyem_ 12 января 2018 | 16:35
Самое хорошее и безопасное место это Южная Осетия. Пусть там все и отдыхают.
rifles 12 января 2018 | 16:42
Вот именно.
Россия-самое безопасное место для отдыха ментов.
А в других странах на них охота обьявлена.
И награда за каждую шкуру мента-полицая.
PS Бред по всей стране.
captainobvious 12 января 2018 | 16:37
"благоприятная климатическая обстановка" в данном случае, надо полагать, означает, что по этим территориям не планируется применение климатического оружия Москвы? ))
vezdehod 12 января 2018 | 16:46
Кого надо, того и там достанут, а остальные никому не нужны.
javva_100 12 января 2018 | 16:40
А Чечня в списке есть?
apels 12 января 2018 | 16:43
Угу, флаг им в руки и в Осетию!!! Там безопасно! :)
testmeter 12 января 2018 | 16:46
А где же КНДР и Вануату?
Видимо Ын уже стал неблагонадежным партнером - на Олимпиаду во враждебную России страну собрался.
a_111111 12 января 2018 | 16:46
весь список:
Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия
a_111111 12 января 2018 | 16:48
a_111111: теперь к родственникам в Армению не поехать, менты все билеты на самолет скупят...:)
saboteur 12 января 2018 | 16:51
a_111111: точно. Нашёл список всех 13 стран на РБК - это именно они.
ostapbey 12 января 2018 | 16:54
a_111111: Ё...маё..
А я уж надеялся что самых безопасный отдых русским силовикам в "ДНР" и "ЛНР"..Уж там то настоящий русский мир..
Даже..
trans 12 января 2018 | 16:46
А чем безопасность мента на отдыхе отличается от безопасности любого другого россиянина?!
ostapbey 12 января 2018 | 16:58
trans: бытие определяет сознание мента тоже..
Вот сравни полицейский участок в бандитском Таиланде..(заборов нет.стекло и пальмы с открытыми дверями)
И в мирной Москве (колючка, бетонные заборы шлагбаумы и противотанковые барьеры и часовые с автоматами..)
Даже..
na555 12 января 2018 | 16:47
Список неполон. Другие страны это С.Корея, Сирия, ДНР, ЛНР, Армения, Киргизия и Сибирь.
vladvinn73 12 января 2018 | 16:47
Служу режиму! что называется...
zkotor 12 января 2018 | 16:52
Страны лугандонии пропустили
aleks50 Алексей Клубников 12 января 2018 | 16:53
Здесь нет ни одной высокоразвитой.
shoorah 12 января 2018 | 17:08
Санитарная и криминогенная обстановка в Абхазии - лучше не бывает.
nikitin43 12 января 2018 | 17:16
пора и в расеи на цивильную одежду букву " М " нашивать .