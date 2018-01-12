Ассоциация туроператоров России опубликовала список стран, где признан безопасным отдых сотрудников МВД

Всего в перечне 13 государств. Среди них Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Китай, Куба, Абхазия и Южная Осетия. В ассоциации уточнили, что список утвердил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Решение принято, исходя из военно-политической, криминогенной, санитарной и климатической обстановки.