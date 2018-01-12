Стена заброшенного дома рухнула в Челябинской области
Под завалами могут находиться люди. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Там уточнили, что это произошло в поселке Бажово. На месте происшествия работают спасатели.
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Под завалами могут находиться люди. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Там уточнили, что это произошло в поселке Бажово. На месте происшествия работают спасатели.
Комментарии2
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pravdatut 12 января 2018 | 16:41
Если ракеты падают, то стены тем более.
igor20012 12 января 2018 | 16:54
Без всякого теракта дом разваливается. Страна-сплошной теракт !