В Госдуму внесли законопроект о новых правилах вручения повесток призывникам для вызова в военкомат
Это инициатива зам.главы комитета по обороне Андрея Красова. Если документ утвердят, повестку можно будет не только вручать лично, но и отправлять по почте заказным письмом с уведомлением. Повестка будет считаться врученным, если за получение письма распишется сам призывник, член его семьи или другой уполномоченный человек.
Комментарии8
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vezdehod 12 января 2018 | 16:44
Опять не стало хватать "пушечного мяса" - призыв не отменяется.
opponent70 12 января 2018 | 16:55
vezdehod: А кого же в очередной раз выводить из Сирии после стописятой победы??!
gromus 12 января 2018 | 16:48
Как раз к 27-летию доставят))) Ну хоть какая-то польза от почты России)))
qwerty44444 12 января 2018 | 16:51
"или другой уполномоченный человек."
Именно этот человек за всех призывников и распишется.
denisevropeets 12 января 2018 | 16:53
Очень хорошо! Если они собираются рассылать свои вонючие повестки заказными письмами, значит почтальон бросит в ящик извещение, с которым надо сходить в отдел доставки своего почтового отделения и уже там расписаться и получить эту писульку. Но ведь в почтовый ящик может «кто-то залезть» и «украсть» это «сокровище», которое в реальности уже будет конечно мчаться по канализационной системе города будучи отправленным в унитаз. А их повестка поваляется какое-то время на почте, потом принесут повторное извещение (обязаны известить два раза), с которым будет проделана вышеописанная процедура, да и уйдёт обратно тем кто это посылал. И никаких подписей!
zkotor 12 января 2018 | 16:56
А чем граждане обязаны вам. что они даром шли в вашу армию мало чем от концлагеря отличающуюся? Ваше государство граждан только грабит ну и идите нах со своими дармовыми армиями, сами воюйте за свои аферы
aleks50 Алексей Клубников 12 января 2018 | 16:57
Что то мне подсказывает, что сынок Андрюши Красова в Армию ни ногой.
shoorah 12 января 2018 | 17:05
Целыми днями в ящике слюной исходят про патриотизьм и вражеское окружение, а молодёжь по-прежнему служить не хочет. Что так?