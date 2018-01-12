В Госдуму внесли законопроект о новых правилах вручения повесток призывникам для вызова в военкомат

Это инициатива зам.главы комитета по обороне Андрея Красова. Если документ утвердят, повестку можно будет не только вручать лично, но и отправлять по почте заказным письмом с уведомлением. Повестка будет считаться врученным, если за получение письма распишется сам призывник, член его семьи или другой уполномоченный человек.