Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который позволяет признавать физических лиц СМИ-иностранными агентами
За документ проголосовали 333 депутата, один был против и один воздержался. Соавтор законопроекта, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, считает, что иностранные агенты должны сами маркировать свои сообщения. Толстой подчеркнул, что в документе нет ни слова о какой бы то ни было цензуре. По его словам, законопроект никак не затрагивает содержание сообщений.
Комментарии8
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ivorytower 12 января 2018 | 16:34
Йеховских ботов собираются к ногтю прижать. Давно пора.
ostapbey 12 января 2018 | 17:15
Является ли иностранным агентом российский сенатор Керимов??
Уж он то наспонсировал НАТО и ЕС за годы своего сенаторства по самое небалуй!!!
даже..
evgolius7 12 января 2018 | 16:35
Была бы статья, а человека всегда по ней посадить можно.
ivorytower 12 января 2018 | 16:39
evgolius7: Укробот, тебя это каким боком?
opiatnovyi63 12 января 2018 | 16:36
Пётр Толстой один из самых одиозных, но стабильных госпропагандонов нынешней воровской власти!
lager23 12 января 2018 | 16:38
Даёшь следующий закон — «Враг народа»!
ivorytower 12 января 2018 | 16:43
lager23: Укроботы расхрюкались.
samkos 12 января 2018 | 16:55
Теперь депутаты разрабатывают дизайн отличительного знака на верхней одежде иностранных агентов .