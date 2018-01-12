Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который позволяет признавать физических лиц СМИ-иностранными агентами

За документ проголосовали 333 депутата, один был против и один воздержался. Соавтор законопроекта, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, считает, что иностранные агенты должны сами маркировать свои сообщения. Толстой подчеркнул, что в документе нет ни слова о какой бы то ни было цензуре. По его словам, законопроект никак не затрагивает содержание сообщений.