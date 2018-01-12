Следственный комитет на нашел оснований для доследственной проверки обстоятельств задержания Оюба Титиева

Об этом сообщила пресс-служба Совета по правам человека при президенте.

Руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» задержали 9-го января. Его обвинили в хранении наркотиков и арестовали на 2 месяца. В «Мемориале» считают, что дело сфабриковано. Там связали задержание Титиева с его профессиональной деятельностью, которая вызывала неодобрение со стороны чеченских властей. Сам правозащитник заявил, что наркотики ему подбросили полицейские. После этого Совет по правам человека попросил провести СК проверку.