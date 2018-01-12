Следственный комитет на нашел оснований для доследственной проверки обстоятельств задержания Оюба Титиева
Об этом сообщила пресс-служба Совета по правам человека при президенте.
Руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» задержали 9-го января. Его обвинили в хранении наркотиков и арестовали на 2 месяца. В «Мемориале» считают, что дело сфабриковано. Там связали задержание Титиева с его профессиональной деятельностью, которая вызывала неодобрение со стороны чеченских властей. Сам правозащитник заявил, что наркотики ему подбросили полицейские. После этого Совет по правам человека попросил провести СК проверку.
Комментарии6
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semia 12 января 2018 | 16:35
CК ту территорию не контролирует. Что он может сказать?
kindman_a 12 января 2018 | 16:51
semia:
СК там и не появлялся, точно.
okypok 12 января 2018 | 16:40
СК не смеет супротив Кадырки вякнуть. Он и создан для другого: штонить на интеллигентишек белыми нитками шить, мощь царя-батюшки холопам вбивать.
oxyet 12 января 2018 | 16:43
СК это. что такое? Ссученные козлы?
zztop1960 12 января 2018 | 16:51
Пора в РФ переходить к американскому правосудию 19 века , использовать Кольт
gregor 12 января 2018 | 17:00
Как может следственный комитет России проверять действия властей другой суверенной республики ?
Сколько уже можно играть и прятать головку ,которая на верху тела находится , в песок ?
Уже даже и не смешно . Сто раз уже доказано и показано , что нет никаких прав у властей России указывать ,что делать властям Чеченской республики , особенно каких - то там следственных ,прокурорских и прочих сил . Двери ни кто не откроет и будут стрелять на поражение ,как приказал Кадыров .
Сколько можно обманываться ? Всё корабль ушёл , расслабьтесь и получите удовольствие . Правда контрибуцию вовремя ,пожалуйста , иначе запад Москвы будет провозглашён второй столицей Чечни .... . Или кто будет против ? Интересно посмотреть на таки ,кто будет против .