В Махачкале пропал глава общественного благотворительного фонда «Низам»
Об этом сообщает сайт «Кавказ.Реалии» со ссылкой на родственников пропавшего. Казбека Абдурашидова увезли в неизвестном направлении. Близкие считают, что его похитили полицейские.
Комментарии2
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ivorytower 12 января 2018 | 17:00
Кавказ реалии - те еще знатные брехуны. Верить им нельзя, т.к. все это финансируется госдепом и мы знаем, для чего они это делают.
anemon 12 января 2018 | 17:17
Голосуйте за Путина 99,9%, родственники. Вам Путин роднее.