СК предъявил обвинение водителю автобуса, въехавшему в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар»

Следственный комитет предъявил обвинение водителю автобуса, въехавшему в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Виктора Тихонова обвиняют в нарушении правил дорожного движения. Следователи говорят, что получили достаточно данных, чтобы считать, что автобус был исправен. Сегодня следствие отправило в суд ходатайство о заключении Виктора Тихонова под стражу.

Авария произошла 25-го декабря. Погибли 4 человека, 11 получили травмы.