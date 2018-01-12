СК предъявил обвинение водителю автобуса, въехавшему в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар»
Следственный комитет предъявил обвинение водителю автобуса, въехавшему в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Виктора Тихонова обвиняют в нарушении правил дорожного движения. Следователи говорят, что получили достаточно данных, чтобы считать, что автобус был исправен. Сегодня следствие отправило в суд ходатайство о заключении Виктора Тихонова под стражу.
Авария произошла 25-го декабря. Погибли 4 человека, 11 получили травмы.
Комментарии5
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opiatnovyi63 12 января 2018 | 16:39
Вместо тормоза нажал на газ??
arabmot 12 января 2018 | 16:54
opiatnovyi63: Это бред какой-то: либо водитель террорист, либо автобус.
kindman_a 12 января 2018 | 16:56
arabmot:
Нарушение ПДД в виде заезда в подземку.
Это какая ж статья Административного кодекса РФ, а? :-)))
opponent70 12 января 2018 | 17:08
А куда исчезло кровоизлияние в мозг?! Вранье повсюду в этой рашке-говняшке(по мудинскому).
anemon 12 января 2018 | 17:15
Этот случай произошел именно на волне подобных террористических актов в ЕС и США. Навевает. Да и следующие подобные произошли в РФ (В Москве, в частности) "Совпадение? Не думаю" (с). Было какое-то воздействие на водителя, и именно на с 30-летним стажем, с абсолютно русским происхождением. Это мое мнение. Навевает.