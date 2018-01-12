Подросток попал в больницу из-за конфликта с автомобилистом

У молодого человека врачи диагностировали сотрясение мозга и ушиб губы.

«Конфликт возник из-за того, что подросток попал снежком в машину. Как передаёт телеканал 78, дети играли вблизи кольцевой автодороги. В какой-то момент снежок попал в проезжавший мимо автомобиль. Из него вышел мужчина, который подошёл к подростку и нанёс ему несколько ударов по лицу. После он вернулся в свой автомобиль и уехал. Мальчика доставили в детскую городскую больницу номер 19. Мать подростка, которая и рассказала подробности инцидента телеканалу, сообщила, что не будет подавать заявление в полицию по этому инциденту. Однако МВД после обращения из медицинского учреждения приняло решение самостоятельно провести проверку этого конфликта».

Неделю назад в Петербурге мужчина приковал наручниками к перилам двух мальчиков. Таким образом он наказал их за брошенную под его автомобиль петарду. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.