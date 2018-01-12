Подросток попал в больницу из-за конфликта с автомобилистом
У молодого человека врачи диагностировали сотрясение мозга и ушиб губы.
«Конфликт возник из-за того, что подросток попал снежком в машину. Как передаёт телеканал 78, дети играли вблизи кольцевой автодороги. В какой-то момент снежок попал в проезжавший мимо автомобиль. Из него вышел мужчина, который подошёл к подростку и нанёс ему несколько ударов по лицу. После он вернулся в свой автомобиль и уехал. Мальчика доставили в детскую городскую больницу номер 19. Мать подростка, которая и рассказала подробности инцидента телеканалу, сообщила, что не будет подавать заявление в полицию по этому инциденту. Однако МВД после обращения из медицинского учреждения приняло решение самостоятельно провести проверку этого конфликта».
Неделю назад в Петербурге мужчина приковал наручниками к перилам двух мальчиков. Таким образом он наказал их за брошенную под его автомобиль петарду. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.
Комментарии6
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zloy_sok 12 января 2018 | 16:10
Хорошая мать,...Еще и моральный вред должна владельцу авто компенсировать...
vasilevich58 12 января 2018 | 16:30
zloy_sok: а может дело было совсем не так, как рассказал мальчуган?
vedma2017 12 января 2018 | 16:31
zloy_sok:
Нищеброды проклятые ! Купят себе дешевую таратайку, которую снежком перешибить можно, и воображают, что стали пупом Земли !
Его дурацкая телега никак не пострадала - от снежка-то! А он ребенку лицо разбил.
На месте родителей самое правильное - переломать поганцу ручонки, чтобы никого больше тронуть не смог.
fedor_v_glaz 12 января 2018 | 16:42
vedma2017: помню, у меня товарищ работал водителем Эрнста: помидоры там в три ночи купить, бумаги туалетной, ковёр Якубовичу отвезти в подарок - вот так, на побегушках. А машины дали две: Тойоты Ландкрузеры. Одна чёрная, другая слоновой кости. Вот товарищ и ставил их попеременно у нашего подъезда. И в нашем же подъезде, жил, извините, долбодятел, невменяемый псих-истеричка, подросток лет 12, сын алкашни. Так он один раз вышел и как лупанёт спецом футбольным мячом по двери Круизера. Воротами он их представил. Но это дело отец моего товарища увидел, хотел засранца догнать, но не смог, инвалид по позвоночнику.
Так в чём фабула? Да, понятно, и Круизер не должен стоять у подъезда, но и пацак этот, потом ставший мелким гопником, отсидевшим 4-летний срок за разбой, очень интересный тип, прям по теории Ломброзо выглядящий - все в этой истории показательно.
vedma2017 12 января 2018 | 17:06
fedor_v_glaz:
У меня тоже случай был.
Сынок мой, старший, к дню рождения 18 лет сделал себе подарок - права получил.
Несколько месяцев спустя на свои заработанные 7 тысяч машину купил - "Запорожец". Рос тот запорожец в огороде уже пару лет, после смерти деда- хозяина. "Машину" откапывать пришлось, но корпус был - как только с завода, ни вмятинки, ни царапинки. Еще пару месяцев сынок ее "до ума" доводил, украсил как смог, прошел техосмотр и начал ездить. Ставил ее под окнами во дворе.
И вот смотрю один раз в окно - идет мальчишка из соседнего подъезда, лет 8-9, и что есть силы пинает нашу игрушку в водительскую дверь. Осталась вмятина, со злобы было сделано. Понятно, что не случайно. Понятно, что настроение из дома шло, у его взрослых родителей даже велика нет, а у 18 летнего мальчишки, еще и смуглого брюнета, - "машина".
Я рассказала сыну, а он развел руками - "А что я могу сделать..." Даже не поинтересовался, что за мальчишка был.
За прошедшие 12 лет мой сынок закончил магистратуру, работает в сфере, связанной с перевозками, у него сейчас 5-я своя машина , изготовленная за рубежом России, стоимостью nn-е количество российских миллионов, о служебных я даже не упоминаю.
А "герой" "новости" со своей таратайкой, скорее всего из таких мальчишек, как наш сосед.
karabay 12 января 2018 | 16:38
Найти и рыло начистить! А он пускай снежками кидается, однако...