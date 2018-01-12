Следствие ходатайствует об аресте водителя автобуса, въехавшего в подземный переход на «Славянском бульваре» в Москве

Как ожидается, этот вопрос будет рассмотрен сегодня в Басманном суде столицы. Виктора Тихонова обвиняют в нарушении правил дорожного движения. Установлено, что автобус был исправным. ДТП произошло в конце декабря. Погибли 4 человека, 10 получили ранения.