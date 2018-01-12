На заседании по делу Никиты Белых сегодня допросили журналиста «Новой газеты»
Напомним, экс-губернатора кировской области обвиняют в получении взятки. Со следующей недели суд планирует перейти к рассмотрению дела Белых в ежедневном режиме.
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Напомним, экс-губернатора кировской области обвиняют в получении взятки. Со следующей недели суд планирует перейти к рассмотрению дела Белых в ежедневном режиме.
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