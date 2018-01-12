Британские журналисты получили указание создавать негативные сюжеты перед чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России этим летом. Так утверждает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она уточнила, что заказ на запуск данной медийной кампании от руководства Великобритании получил целый ряд СМИ. Они должны рассказывать об отсутствии в России необходимой инфраструктуры и условий для проведения чемпионата, об агрессивности российских болельщиков и о неспособности властей России обеспечить безопасность иностранных туристов. Откуда в МИДе такая информация, Захарова не уточнила.