Британские журналисты получили указание создавать негативные сюжеты перед чемпионатом мира по футболу
Британские журналисты получили указание создавать негативные сюжеты перед чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России этим летом. Так утверждает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она уточнила, что заказ на запуск данной медийной кампании от руководства Великобритании получил целый ряд СМИ. Они должны рассказывать об отсутствии в России необходимой инфраструктуры и условий для проведения чемпионата, об агрессивности российских болельщиков и о неспособности властей России обеспечить безопасность иностранных туристов. Откуда в МИДе такая информация, Захарова не уточнила.
Комментарии41
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max3446 12 января 2018 | 16:47
Это не новость. недавно был случай. Британский журналист снял как молодежь качается в спортзале. Они никакого отношения к футболу не имели, но этот якобы журналист выдал что это так готовятся футбольные хулиганы
opiatnovyi63 12 января 2018 | 16:56
max3446: Захарова и есть главное недоразумение!
max3446 12 января 2018 | 16:58
Британское издание Daily Mirror решило подхватить недавний тренд на скандальную тему футбольных российских фанатов. В своей публикации от 21 марта с рассказом о том, насколько, по их мнению, ужасны ультрас нашей страны, они допустили одну большую неточность и оплошность.
"Шокирующее расследование" о том, как в России готовятся напасть на британских болельщиков во время ЧМ по футболу 2018 года, сопровождалось иллюстрациями кулачных боев на Масленицу, которая прошла в столичном районе Измайлово. Однако, по утверждению британских журналистов, на этих кадрах - жестокая драка футбольных фанатских группировок. Первоначально Mirror настояло на том, что именно ультрас решили подраться во время Масленицы в Измайлово.