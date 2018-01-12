Приглашение Дональду Трампу посетить Великобританию с государственным визитом остается в силе, сообщает Даунинг-стрит

Канцелярия британского премьер-министра подчеркивает, что детали визита будут определены позже. Ранее Дональд Трамп сообщил, что не приедет в феврале в Лондон. он сказал, что не поддерживает решение прежней американской администрации продать, как он выразился «за гроши», здание посольства для того, чтобы построить новое в отдаленном районе.