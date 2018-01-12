Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, официально стал кандидатом в президенты России
Он является вторым претендентом на высший пост, который был зарегистрирован Центризбиркомом. Павел Грудинин является директором совхоза имени Ленина. Членом КПРФ он не является, но при этом говорит, что поддерживает идеологию партии. Сегодня Грудинин сказал, что кандидаты от КПРФ всегда честно участвовали в выборах.
Павел Грудинин закрыл пять иностранных счетов для того, чтобы его зарегистрировали.
Первым официально зарегистрированным кандидатом стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Сегодня Центризбирком завершает принимать документы от выдвинутых партиями претендентов. Выборы президента России должны состояться 18 марта этого года.
Семьдесят человек подали заявки на выдвижение на президентские выборы 18 марта. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. Она добавила, что только двое самовыдвиженцев получили разрешение на организацию сбора подписей и открытие избирательного счета. Речь идет о президенте Владимире Путине и депутате Костромской областной думы Владимире Михайлове.
Комментарии31
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doorin 12 января 2018 | 16:05
Известный американский астролог предсказал,
что после Путина президентом у русских
будет колхозник. Имя и партийную принадлежность
астролог не уточнил.
\CNN\
tvitov66 12 января 2018 | 16:10
doorin: Давным-давно, в одной весьма пластилиновой местности, жил да был ... Ладно скроен, ловко слеплен — ну вылитый предыдущий, главное что не длинный и без ёмобиля, а в остальном … орёл-мужчина!
hre_nly 12 января 2018 | 16:25
tvitov66: Интересная вырисовывается картина.
Сначала откуда-то появляется Павел Грудинин, затем материализуется полузабытое чудище Альфред Кох.
За всем этим отчётливо проступает, ИМХО, зловещая тень ушей Анатолия Чубайса.
В России готовится госпереворот?!
Забавно..
vezdehod 12 января 2018 | 16:39
Кухарки управляли Государством в СССР, а директор совхоза собирается стать президентом России - минуя службу в "КГБ".
zapadnay 12 января 2018 | 16:12
doorin:
Отдых на Западе, судя по всему, пошел на пользу, теперь можно и начинать кампанию.
pravdatut 12 января 2018 | 16:16
doorin: Может и колхозник, но называть необходимо не президентом, а царем.
tvitov66 12 января 2018 | 16:22
pravdatut: царём он был покуда у него Крыма не было, а теперь - АМПИРАТОРЪ!
fgk54 12 января 2018 | 16:22
doorin: Почему вы не упоминаете о том, что Грудинин - олигарх. Как народу объяснить: ПРЕЗИДЕНТ ОЛИГАРХ КОЛХОЗНИК. И потом: он на 100% хозяйственник а не политик, а президент у нас всегда - это прежде сего политик. Как насчет этого обстоятельства? И последнее: руководить успешно колхозом и руководить успешно всей страной - это как говорят в Одессе ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ.
bazilgu 12 января 2018 | 16:26
fgk54: А как на счет майора КГБ- руководителя страны?
tvitov66 12 января 2018 | 16:28
fgk54: президент это глава исполнительной власти, а наш нацЛидер ещё глава законодательной, судебной, руководитель всех (ну почти) СМИ, главврач всех больниц и директор всех школ и детсадов ... психиатры ещё таким диагноз "Наполеон" ставят и галоперидолом лечат
tverichanin 12 января 2018 | 16:30
doorin: Этот "известный астролог" так же как и ты, любезный, плохо знает матчать. Грудинин такой же колхозник, как ты акушер-гинеколог. Он владелец агрохолдинга, по старому помещик. Его агрофирма называется "Совхоз им. Ленина" Она имеет такое же отношение к совхозу и Ленину, как например газета "Комсомольская правда" к комсомолу и правде. Постарайся, впредь, чтобы твои фантазии хотя бы немного соответствовали истине. Удачи, тебе, сплетник
putintheidle 12 января 2018 | 16:08
Перед Грудининым у Путина нет шансов.
Он даже не понимает, какая бомба под его трон легла!
Иначе устранил бы его вплоть до физически..
trofik01 12 января 2018 | 16:15
putintheidle: Ещё не вечер. Быдло- оружие президента.
ilich1971 12 января 2018 | 16:29
putintheidle: во втором туре увидим
vezdehod 12 января 2018 | 16:41
ilich1971:
во втором туре увидим
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В каком году?
jamba 12 января 2018 | 16:10
Самое прикольное во всем этом цирке, это то- "Совхоз им. Ленина", которым владеет простой парень Рома Абрамович)))
putintheidle 12 января 2018 | 16:19
jamba: Серьёзно?
Совхоз принадлежит Абрамовичу?!..
jamba 12 января 2018 | 16:31
putintheidle: Да!
trofik01 12 января 2018 | 16:58
jamba: Кто-то же должен покупать акции совхоза? Или это повод не выбирать Грудинина?
Вот и началась предвыборная пропаганда на "Эхе" ,с чем и поздравляю...
Ясно, что прос*ёт быдло свой последний шанс на какие-то улучшения. Эх, страна чудес!
tvitov66 12 января 2018 | 16:34
putintheidle: Вас в гугле забанели*
https://www.google.com/search?q=%22%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7+%D0%B8%D0%BC.+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82&ie=utf-8&oe=utf-8
nns33 12 января 2018 | 16:24
jamba: "Совхоз им. Ленина", которым владеет простой парень Рома Абрамович))) ======= это правда или прикалываетесь?
jamba 12 января 2018 | 16:33
nns33: Правда! Он основной акционер! Погуглите, инфы много
nns33 12 января 2018 | 17:00
jamba: Спасибо. Посмотрю.
pravdatut 12 января 2018 | 16:19
Путину необходимо уходить, пусть империя вздохнет.
opponent70 12 января 2018 | 16:20
Ну, вот и знаток клубнички подоспел...Ещё бы инопланетянина, ну хоть самого захудалого...
trofik01 12 января 2018 | 16:21
Грудинин слишком хорош для быдла. Прос*ут они его, как прос* али всё.
reshatt 12 января 2018 | 16:27
в соловьёвском помёте потихоньку начинали его вымакивать, роли оппозиционные давали. туда чужаки не пролезут..
mariupol1953 12 января 2018 | 16:27
Грудинин -шанс изменить жизнь в России к лучшему.С прежней-новой властью нам грозит жалкое существование,в лучшем случае,а то и развал страны.Не упустим этот шанс,объединимся и уберём нынешнюю воровскую шушеру.Граждане Росси и,призываю рассмотреть кандидатуру Грудинина.
trofik01 12 января 2018 | 17:11
mariupol1953: Обязательно упустят этот последний шанс. А потом будут долго репу честь... Это Россия. Ещё Чаадаев об этом писал...
sabotage_nik 12 января 2018 | 16:31
Для пУтина Грудинин как айсберг для для капитана Титаника !Он сам (Путин) еще не понял с кем столкнется !И потонет краб на галере как чугунная гиря !
nns33 12 января 2018 | 17:03
sabotage_nik: Для пУтина Грудинин как айсберг для для капитана Титаника ! ====== в своё время на Прохорова большие надежды возлагали . И где сейчас айсберг-Прохоров.?