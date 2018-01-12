Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, официально стал кандидатом в президенты России

Он является вторым претендентом на высший пост, который был зарегистрирован Центризбиркомом. Павел Грудинин является директором совхоза имени Ленина. Членом КПРФ он не является, но при этом говорит, что поддерживает идеологию партии. Сегодня Грудинин сказал, что кандидаты от КПРФ всегда честно участвовали в выборах.

Павел Грудинин закрыл пять иностранных счетов для того, чтобы его зарегистрировали.

Первым официально зарегистрированным кандидатом стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Сегодня Центризбирком завершает принимать документы от выдвинутых партиями претендентов. Выборы президента России должны состояться 18 марта этого года.

Семьдесят человек подали заявки на выдвижение на президентские выборы 18 марта. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. Она добавила, что только двое самовыдвиженцев получили разрешение на организацию сбора подписей и открытие избирательного счета. Речь идет о президенте Владимире Путине и депутате Костромской областной думы Владимире Михайлове.