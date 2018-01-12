В московском районе Кунцево собираются снести около 40 домов
Людей будут расселять, несмотря на их протесты, — заявил в эфире телеканала «Дождь» местный депутат Вадим Сокуренко.
По словам местных жителей, большинство проголосовали против расселения, но их мнение не учли.
Комментарии11
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stas_russkiy 12 января 2018 | 15:38
"...большинство проголосовали против..."
Вы двадцать лет голосовали "ЗА". Теперь пожинайте свои плоды...
vasyakirin 12 января 2018 | 15:48
stas_russkiy: Наверняка они не собственники домов...
tvitov66 12 января 2018 | 15:58
vasyakirin: «нельзя прикрываться бумажками о собственности, приобретенными явно жульническим путем»(с)
ihor_syvoryj 12 января 2018 | 15:40
Пацакам приказано одеть цаки и радоваться! (с)
Если бы эти 40 домов не снесли бы московские власти, то их неизбежно бы разбомбили войска НАТО! (С)
x_signal 12 января 2018 | 15:49
Отличный район, лакомый кусочек для застройщиков. Лихие 90-е возвращаются?
frauava17 12 января 2018 | 15:50
Прочиталось вместо "расселять" - "расстреливать"...
Чот даже не удивилась.
glotze7 12 января 2018 | 15:52
frauava17: Всему свое время...
serg_217 12 января 2018 | 15:53
frauava17: )))))
fikus74 12 января 2018 | 16:05
как там говорил собякин - Нельзя прикрываться бумажками о собственности, приобретенными жульническим путем.
orein51 12 января 2018 | 16:06
"Вот тебе, бабушка, и собянин день." [народн.]
andreyoo 12 января 2018 | 16:21
По словам местных жителей, большинство проголосовали против
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А по факту как проголосовали?
Подозреваю, то "большинство" голосовавших против это не от голосовавших, а от протестующих (надо бы еще уточнить протестующих-то сколько, 5... 10...) или от опрошенных Дождем.