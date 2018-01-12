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15:31, 12 января 2018

В Петербурге полиция выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого мужчина избил 15-летнего подростка

В Санкт-Петербурге полиция выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого мужчина избил 15-летнего подростка. Конфликт произошел на одной из набережных. Подросток попал снежком в иномарку местного жителя, после чего тот ударил его и скрылся. В больнице у школьника зафиксировали сотрясение мозга и травму губы. С начала месяца это уже второй подобный случай в Санкт-Петербурге, напоминает ТАСС.

Комментарии

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ansh 12 января 2018 | 15:41

В Оренбурге наоборот, "Возвращавшийся с елки 15-летний школьник убил 34-летнего мужчину".
"Об этом сообщает Следственный комитет по Оренбургской области. Конфликт якобы произошел около девяти часов вечера 29 декабря на остановке «Гидропресс». Подросток возвращался домой с праздничных мероприятий вместе с друзьями. В результате конфликта с неизвестным мужчиной, школьник ударил его ногой по лицу, говорится в сообщении пресс-службы. Через какое-то время потерпевший скончался на месте происшествия".

abuvgrobu 12 января 2018 | 15:54

Всего лишь в рыло заехали наглому 15-летнему ублюдку ? Нужно было ещё и пинчище ввалить паскуднику..

ivfn 12 января 2018 | 15:58

abuvgrobu:
Сударь ,с вами все нормально? Уж больно вас колбасит. Вы уж поаккуратней.

abuvgrobu 12 января 2018 | 16:54

ivfn: Врачу, исцелиися сам.

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