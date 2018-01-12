В Петербурге полиция выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого мужчина избил 15-летнего подростка

В Санкт-Петербурге полиция выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого мужчина избил 15-летнего подростка. Конфликт произошел на одной из набережных. Подросток попал снежком в иномарку местного жителя, после чего тот ударил его и скрылся. В больнице у школьника зафиксировали сотрясение мозга и травму губы. С начала месяца это уже второй подобный случай в Санкт-Петербурге, напоминает ТАСС.