Глава чеченского «Мемориала» просит завести дело на полицейского, который, как он считает, подбросил ему наркотики

Глава чеченского «Мемориала» просит возбудить дело против полицейского, который, как он считает, подбросил ему наркотики. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат задержанного правозащитника Петр Заикин. Он сказал, что уже передал соответствующее заявление Оюба Титиева в управление СК по Чечне. Глава грозненского отделения «Мемориала» был задержан 9 января. В МВД Чечни заявили, что в его машине обнаружили наркотики. Титиев и его коллеги утверждают, что дело сфабриковано.