Глава чеченского «Мемориала» просит завести дело на полицейского, который, как он считает, подбросил ему наркотики
Глава чеченского «Мемориала» просит возбудить дело против полицейского, который, как он считает, подбросил ему наркотики. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат задержанного правозащитника Петр Заикин. Он сказал, что уже передал соответствующее заявление Оюба Титиева в управление СК по Чечне. Глава грозненского отделения «Мемориала» был задержан 9 января. В МВД Чечни заявили, что в его машине обнаружили наркотики. Титиев и его коллеги утверждают, что дело сфабриковано.
Комментарии14
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ivorytower 12 января 2018 | 15:40
Задергался подпиндосник. Смысл требовать правосудия у страны, против которой ты работаешь?
vasilevich58 12 января 2018 | 16:24
Кто-нибудь кроме ольгинских сомневается в том, что дело сфальсифицировано?
ivorytower 12 января 2018 | 16:54
Кто-нибудь кроме прокладок и укроботов сомневается, что мемориал - сборище проплаченных западом пропагандонов, ведущих подрывную деятельность на территории РФ?
mjolner666 12 января 2018 | 15:40
Чеченскому педерасту и наркоторговцу надо менять адвокатов и писать заяву сразу на Путина и Кадырова и примкнувшего к ним Трампа... Климактеричка Клинтон, бравшая в рот мужской половой член на пару с еврейкой Левински, 100% поможет страдальцу от ЛГБТ.
diximania1948 12 января 2018 | 15:44
mjolner666: Почему вы, путиноиды, всё время зациклены на анально-фекальной теме?
mjolner666 12 января 2018 | 15:56
diximania1948:
Интересно, где ты, старый придурок, прочитал про анал и фекал?
Дедусь, завязывай со своими гомосексуальными фантазиями, в твоём возрасте это не комильфо, трахайся с со своим партнёром Альцгеймером тихо, а то потянут тебя за пропаганду гомосятинки.
bekipp 12 января 2018 | 15:48
mjolner666: что же ты злой такой? Мама не любит?
vasilevich58 12 января 2018 | 16:27
Портянки впряглись за Кадырова.
Видно их кураторы за сохранение тёплого места готовы лизать зад любому вонючему козлу, причмокивая от удовольствия, если сверху прикажут!
minerr 12 января 2018 | 15:40
////который, как он считает, подбросил ему наркотики////
А в штаны он ему не наложил случаем? А то можно и за это тоже привлечь.
oppicru 12 января 2018 | 15:53
как грязь всякую нести и врать на всех углах-так он круче всех, а когда за ж*пу взяли с наркотой и показали его истинную сущность-так сразу невинной овечкой стал. На нары гада и пусть на зоне исправляется. И тогда демократия восторжествует!
nns33 12 января 2018 | 16:02
Очень похоже на правду,что сделано всё специально,чтобы и посадить ,и дискредитировать правозащитника.Зачем человеку в 60 лет потребовалось заняться наркотиками? Правозащитники всегда создают проблемы своим расследованиями,критикой тех,кто нарушает закон.
ivorytower 12 января 2018 | 16:11
nns33: Под маской правозащитников в мемориале осуществляют дискредитационную деятельность по роли России в мировой истории.
agennadiyv 12 января 2018 | 16:09
А троллей то набежало, и все как на подбор дерьмом плюются... Значит действительно мужика подставили, раз команду им дали.
karabay 12 января 2018 | 16:47
Да-а! В нашей стране, полицай, опаснее бандита, однако...