Чайка: Недопущение социальной напряженности во время выборов – основная задача Генпрокуратуры в этом году

Недопущение социальной напряженности во время президентских выборов – основная задача Генеральной прокуратуры в этом году, — заявил Юрий Чайка. В декабре минувшего года Владимир Путин поручил надзорному ведомству проанализировать практику применения законодательства в отношении митингов и демонстраций. Президент назвал неправильными действиями тех, кто «специально мешает нормальной жизнедеятельности в мегаполисах».