Z Архив новостей новости
5 28 6 1151
15:30, 12 января 2018

Чайка: Недопущение социальной напряженности во время выборов – основная задача Генпрокуратуры в этом году

Недопущение социальной напряженности во время президентских выборов – основная задача Генеральной прокуратуры в этом году, — заявил Юрий Чайка. В декабре минувшего года Владимир Путин поручил надзорному ведомству проанализировать практику применения законодательства в отношении митингов и демонстраций. Президент назвал неправильными действиями тех, кто «специально мешает нормальной жизнедеятельности в мегаполисах».

Комментарии

28

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

evgolius7 12 января 2018 | 15:36

Чайка: Недопущение социальной напряженности во время выборов – основная задача Генпрокуратуры в этом году

О забавная оговорка....в этом году....
А потом что будет?
Гдлавное в этом году Путина избрать...вот главная задача прокуратуры...
Открытым текстом говорит подельник Путина.

kindman_a 12 января 2018 | 15:38


"...Недопущение социальной напряженности во время выборов – основная задача Генпрокуратуры в этом году..."
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

А я-то - лапоть - все время думал, что главной задачей прокуратуры является обеспечение:
– верховенства закона;
– единства и укрепления законности;
– защиты прав и свобод человека и гражданина;
– охраны законных интересов общества и государства.

maverick60089 12 января 2018 | 16:21

kindman_a: Прокуратура Путина для этого не предназначена.

evgolius7 12 января 2018 | 16:43

kindman_a:
Ну значит вы враг мафиозного Отечества , если так думаете.

captain_ 12 января 2018 | 15:42

— Изя, а что такое харрасмент?
— Это, Сёма, принуждение к сожительству.
— Понял. Это то, что Россия пытается делать со своими соседями!

irdo 12 января 2018 | 15:45

evgolius7:
Чайка: Недопущение социальной напряженности во время выборов – основная задача Генпрокуратуры в этом году
============
Стало быть будут мочить в сортирах.
А сортиров в РФ достаточно.

durdyberdy 12 января 2018 | 15:37

Ай маладца!

trans 12 января 2018 | 15:39

А нет желания у Чайки проверить сколько бабла отвалили жене Пескова Татьяне Навке на дорогущее ледовое шоу "Руслан и Людмила"?! Не хилых ей спонсоров Песков подогнал - Сбербанк и Транснефть, владельцем которой является Правительство России.

vaka257 12 января 2018 | 15:40

Если выражаться простым языком, то социальная напряженность – это негативное состояние общественного поведения и сознания, специфическое восприятие происходящей действительности. Именно оно образует благоприятную среду для возникновения конфликта и его развития. Социальная напряженность бывает кратко- и долговременной, межличностной, межнациональной, межгрупповой, межрелигиозной и глобальной. Вследствие чего она возникает? Самые распространённые предпосылки кроются в некой ситуации, которая на протяжении долгого времени остаётся неразрешенной. Как правило, она связана с чьими-либо потребностями, социальными ожиданиями, интересами. Впрочем, если что-то долгое время остаётся неразрешенным, неудовлетворенным, то это усиливает агрессию людей, которых это напрямую касается. Психическая усталость и раздражительность нарастают. А это ведёт к возникновению пресловутой социальной напряженности.

evgolius7 12 января 2018 | 15:50

vaka257:
Взрыв неизбежен...как бы не пыжились патриоты....
Как бы долго не оттягивали, он неизбежен.
Главное что бы крови поменьше было...
Но ситуация может пойти по кошмарному сценарию....
Потом все патриоты разбегуться и будут балаболить, чьтло это всё Путин .
СССР всё же малой кровью развалился...
Сейчас злобы у народа больше.
Враги везде...и с наружи и внутри....и каждый будет выбирать себе врага.

maverick60089 12 января 2018 | 16:24

vaka257: Правильно! И жульничество на выборах- одна из причин. Главное - заставить народ быть довольным результатами подлога на «выборах».

sim202_ 12 января 2018 | 15:41

По-русски говоря, дал команду на тотальную зачистку.
Хавайте, россияне, путинскую свободу полной ложкой.

platonnekafrin 12 января 2018 | 15:41

Прокуратура всё изучит и станет расслаблять. Все силовые органы на время станут слабительными.

odobryam_s 12 января 2018 | 15:41

То есть сажать несогласных, так что ли?

platonnekafrin 12 января 2018 | 16:05

odobryam_s: Сказано же, слабительным начнут кормить всех тех, кто через чур уж напряжён. А после этого, само собой, рассаживать.

(комментарий скрыт)

attestat 12 января 2018 | 15:41

Социальная напряженность, господин Чайка, наступит тогда, когда людям станет нечего есть. А реакция народа на отсутствие выборов - это что-то другое.

trans 12 января 2018 | 15:41

Вообще-то социальную напряженность создает низкий уровень жизни, убогое здравоохранение, рост цен, мизерные зарплаты и пенсии. Но Путю и его шоблу это меньше всего волнует.

ostanovka 12 января 2018 | 15:41

Нет.
Основная задача генпрокуратуры в этом году - проверить, в сутки именно образом ЦИК допустил к выборам человека, не имеющего на это права, и откуда у него на счету вдруг возникли 40000000 рублей в дни, когда российские банки не обслуживали клиентов..
А также откуда жертвователь этих денег сам их взял - не из бюджета ли, и как он их перевел в дни, когда банки не выполняли таких операций. По всем признакам, деньги кандидату путину дали запад. Получение кандидатами в президенты России денег от иностранцев это нонсенс, если не сказать преступление. Вот тут генпрокуратура и обязана разобраться.

diximania1948 12 января 2018 | 15:42

Сажать будут больше.

pavvlad 12 января 2018 | 15:44

Значит "персонаж, которого вы упомянули" будет подвергнут жесточайшему преследованию и получит пару месяцев ареста, а участников несанкционированных митингов массово будут винтить.

ha12raz 12 января 2018 | 15:46

Сажать будут........усиленно.

aleks50 Алексей Клубников 12 января 2018 | 15:47

У друзей цапков и цеповязов задача оставаться при власти.

(комментарий скрыт)

suntechnick 12 января 2018 | 16:14

Какая еще напряженность, да еще во время выборов? Стабильность же, и рейтинг 86%. Не понимаю.

comanchero 12 января 2018 | 16:22

Чайке надо застрелиться, народ тут же и расслабится

agennadiyv 12 января 2018 | 16:25

Все, бить будут видимо. Расслабляющий массаж так сказать.

toyama_tokanawa99 12 января 2018 | 16:26

Если этот товарищ допускает, что возможна напряжённость, то нужно ведь и указать причину её появления. А это,конечно,не сделает по понятным причинам...

karabay 12 января 2018 | 16:42

Этот сучонок, Чайка, не преминул Вована лизнуть! Будто лизание начальственных жоп, главная функция прокуратуры, однако...

shai13 12 января 2018 | 17:02

Единственная и главная задача в любое время года следить за соблюдением законов страны независимо ни кого и ни от чего. Поняли, Чайка? . Надо не слушать науськивания Путина а следить за тем чтобы если и выиграет выборы то не за счёт "напёрстков".

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 11 января Поздравить…

5 419 6 5749 11.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Новости

Две крупных экологических организации призвали Ангелу Меркель остановить строительство газопровода Северный поток-2 С его помощью Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины…

5 103 6 6810
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Пора бы Вашингтону перестать бросаться словами Мир наблюдает, как американцы отчаянно цепляются за концепцию собственного исключительного лидерства, в реальности не будучи в состоянии предложить миру что-либо, кроме угроз и санкций…

5 379 6 26292 07.01
Kсша, политика, государство, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

США давно стали самым опасным государством США из последних сил пытается расшатать сильные государства, быть может тогда они станут сильнее. Жаль, что вся Америка стала заложником постыдных игр Госдепа…

5 150 6 10970 11.01
Kсша, власть, мнения
Блоги

Патриарх Кирилл: Я бы хотел призвать всех принять участие в выборах Глава РПЦ сказал, что выборность власти важна как в церковной, так и в светской жизни…

5 201 6 15587 07.01
Kрелигия, выборы-2018, патриарх, политика, события
Блоги

Сергей Шпилькин физик

Арифметика бойкота Бойкот со стороны одних только противников П неэффективен с точки зрения итогового результата: при реалистичных начальных условиях снижение явки будет нивелировано опережающим ростом процента П…

5 261 6 20210 08.01
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров: США хотят погрузить в войну весь Ближний Восток Америка уже не скрывается, действует открыто, нагло, неся свою «демократию» кровью и огнем…

5 260 6 20425 07.01
Kсша, рф, политика, мнения
Голосование
Американцы молодцы, что назвали площадь в Вашингтоне именем Бориса Немцова?
5 220 6 17374 10.01
Блоги

Анатолий Шарий видеоблогер

+ НATO нас не предает, мы друзья ведь НATO нас не предает, мы друзья ведь Они всегда найдут объяснение любому провалу…

5 89 6 7266 09.01
Kвидео, нато, политика, мнения
Блоги

Наталья Поклонская: Поражаюсь «заботе» депутатов Верховной Рады Украины К сведению депутата, волнующегося за мое гражданство, скажу, что народы России и Украины неделимы. Мы — один народ, веками вместе!..

5 423 6 36488 06.01
Kполитика, депутаты, украина, события
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Площадь Немцова в Вашингтоне Нынешняя власть по-прежнему воюет с Немцовым. Теперь — с его именем, не позволяя увековечить в России память российского государственного деятеля…

5 130 6 11467 07:25
Kнемцов, политика, власть, сша, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Те, кто не придет голосовать, Путину не страшны Сторонники не допущенного к выборам кандидата намереваются бросить все силы на то, чтобы убедить других на эти выборы не ходить. Пойти пешком назло кондуктору, надеясь его этим страшно огорчить…

5 594 6 53484 11.01
Kполитика, навальный, общество, мнения, выборы, явлинский, путин
Новости

Олег Митволь утверждает, что располагает списком бизнесменов и компаний, против которых могут ввести санкции США Новые меры будут в ближайшее время, пообещали в Белом доме…

5 80 6 7425
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2875270

5 67 6 6414 00:05
#слушать 01:45:42 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Интервью Интервью

Владимир Кара-Мурза младший гость: Владимир Кара-Мурза младший председатель Фонда Бориса Немцова

Как бы ни относилось нынешнее руководство к этому решения, я абсолютно не сомневаюсь, что настанет день, когда российское посольство будет гордиться тем, что оно находится на площади Бориса Немцова…

5 110 6 10800 10.01
#слушать 03:18 8читать $скачать 775.5 КБ
Новости

США готовятся ввести новые санкции в отношении российских чиновников и бизнесменов, приближенных к власти До 29 января Минфин должен представить Конгрессу подробный список…

5 71 6 6983

Популярное за неделю

Новости

Администрация США готовится представить Конгрессу так называемый «Кремлевский доклад» Это список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству…

5 93 6 11271
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Кремль — это такой международный гопник. Мы воюем с теми, с кем можно — с Грузией или Украиной — и гадим тем, с кем воевать нельзя, например, США и Европе…

5 267 6 146174 06.01
#слушать 47:29 8читать $скачать 10.9 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи
Голосование
Американцы молодцы, что назвали площадь в Вашингтоне именем Бориса Немцова?
5 220 6 17374 10.01
Блоги

Сергей Ляпунов: Очередной михалковский «киношедевр» Мне — человеку, который отдал спорту свои молодые годы, — смотреть на такое противно и стыдно…

5 923 6 439693 08.01
Kкино, михалков, спорт, история, мнения
Блоги

+ Видеообращение жительницы Чечни к Рамзану Кадырову Видеообращение жительницы Чечни к Рамзану Кадырову Женщина просит Кадырова прекратить похищение людей…

5 173 6 151110 10.01
8читать ;смотреть
Kчечня, кадыров, видео, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6600965
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3230651

Сегодня в эфире