Чайка: Недопущение социальной напряженности во время выборов – основная задача Генпрокуратуры в этом году
Недопущение социальной напряженности во время президентских выборов – основная задача Генеральной прокуратуры в этом году, — заявил Юрий Чайка. В декабре минувшего года Владимир Путин поручил надзорному ведомству проанализировать практику применения законодательства в отношении митингов и демонстраций. Президент назвал неправильными действиями тех, кто «специально мешает нормальной жизнедеятельности в мегаполисах».
Комментарии28
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evgolius7 12 января 2018 | 15:36
Чайка: Недопущение социальной напряженности во время выборов – основная задача Генпрокуратуры в этом году
О забавная оговорка....в этом году....
А потом что будет?
Гдлавное в этом году Путина избрать...вот главная задача прокуратуры...
Открытым текстом говорит подельник Путина.
kindman_a 12 января 2018 | 15:38
"...Недопущение социальной напряженности во время выборов – основная задача Генпрокуратуры в этом году..."
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А я-то - лапоть - все время думал, что главной задачей прокуратуры является обеспечение:
– верховенства закона;
– единства и укрепления законности;
– защиты прав и свобод человека и гражданина;
– охраны законных интересов общества и государства.
maverick60089 12 января 2018 | 16:21
kindman_a: Прокуратура Путина для этого не предназначена.
evgolius7 12 января 2018 | 16:43
kindman_a:
Ну значит вы враг мафиозного Отечества , если так думаете.
captain_ 12 января 2018 | 15:42
— Изя, а что такое харрасмент?
— Это, Сёма, принуждение к сожительству.
— Понял. Это то, что Россия пытается делать со своими соседями!
irdo 12 января 2018 | 15:45
evgolius7:
Чайка: Недопущение социальной напряженности во время выборов – основная задача Генпрокуратуры в этом году
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Стало быть будут мочить в сортирах.
А сортиров в РФ достаточно.
durdyberdy 12 января 2018 | 15:37
Ай маладца!
trans 12 января 2018 | 15:39
А нет желания у Чайки проверить сколько бабла отвалили жене Пескова Татьяне Навке на дорогущее ледовое шоу "Руслан и Людмила"?! Не хилых ей спонсоров Песков подогнал - Сбербанк и Транснефть, владельцем которой является Правительство России.
vaka257 12 января 2018 | 15:40
Если выражаться простым языком, то социальная напряженность – это негативное состояние общественного поведения и сознания, специфическое восприятие происходящей действительности. Именно оно образует благоприятную среду для возникновения конфликта и его развития. Социальная напряженность бывает кратко- и долговременной, межличностной, межнациональной, межгрупповой, межрелигиозной и глобальной. Вследствие чего она возникает? Самые распространённые предпосылки кроются в некой ситуации, которая на протяжении долгого времени остаётся неразрешенной. Как правило, она связана с чьими-либо потребностями, социальными ожиданиями, интересами. Впрочем, если что-то долгое время остаётся неразрешенным, неудовлетворенным, то это усиливает агрессию людей, которых это напрямую касается. Психическая усталость и раздражительность нарастают. А это ведёт к возникновению пресловутой социальной напряженности.
evgolius7 12 января 2018 | 15:50
vaka257:
Взрыв неизбежен...как бы не пыжились патриоты....
Как бы долго не оттягивали, он неизбежен.
Главное что бы крови поменьше было...
Но ситуация может пойти по кошмарному сценарию....
Потом все патриоты разбегуться и будут балаболить, чьтло это всё Путин .
СССР всё же малой кровью развалился...
Сейчас злобы у народа больше.
Враги везде...и с наружи и внутри....и каждый будет выбирать себе врага.
maverick60089 12 января 2018 | 16:24
vaka257: Правильно! И жульничество на выборах- одна из причин. Главное - заставить народ быть довольным результатами подлога на «выборах».
sim202_ 12 января 2018 | 15:41
По-русски говоря, дал команду на тотальную зачистку.
Хавайте, россияне, путинскую свободу полной ложкой.
platonnekafrin 12 января 2018 | 15:41
Прокуратура всё изучит и станет расслаблять. Все силовые органы на время станут слабительными.
odobryam_s 12 января 2018 | 15:41
То есть сажать несогласных, так что ли?
platonnekafrin 12 января 2018 | 16:05
odobryam_s: Сказано же, слабительным начнут кормить всех тех, кто через чур уж напряжён. А после этого, само собой, рассаживать.
attestat 12 января 2018 | 15:41
Социальная напряженность, господин Чайка, наступит тогда, когда людям станет нечего есть. А реакция народа на отсутствие выборов - это что-то другое.
trans 12 января 2018 | 15:41
Вообще-то социальную напряженность создает низкий уровень жизни, убогое здравоохранение, рост цен, мизерные зарплаты и пенсии. Но Путю и его шоблу это меньше всего волнует.
ostanovka 12 января 2018 | 15:41
Нет.
Основная задача генпрокуратуры в этом году - проверить, в сутки именно образом ЦИК допустил к выборам человека, не имеющего на это права, и откуда у него на счету вдруг возникли 40000000 рублей в дни, когда российские банки не обслуживали клиентов..
А также откуда жертвователь этих денег сам их взял - не из бюджета ли, и как он их перевел в дни, когда банки не выполняли таких операций. По всем признакам, деньги кандидату путину дали запад. Получение кандидатами в президенты России денег от иностранцев это нонсенс, если не сказать преступление. Вот тут генпрокуратура и обязана разобраться.
diximania1948 12 января 2018 | 15:42
Сажать будут больше.
pavvlad 12 января 2018 | 15:44
Значит "персонаж, которого вы упомянули" будет подвергнут жесточайшему преследованию и получит пару месяцев ареста, а участников несанкционированных митингов массово будут винтить.
ha12raz 12 января 2018 | 15:46
Сажать будут........усиленно.
aleks50 Алексей Клубников 12 января 2018 | 15:47
У друзей цапков и цеповязов задача оставаться при власти.
suntechnick 12 января 2018 | 16:14
Какая еще напряженность, да еще во время выборов? Стабильность же, и рейтинг 86%. Не понимаю.
comanchero 12 января 2018 | 16:22
Чайке надо застрелиться, народ тут же и расслабится
agennadiyv 12 января 2018 | 16:25
Все, бить будут видимо. Расслабляющий массаж так сказать.
toyama_tokanawa99 12 января 2018 | 16:26
Если этот товарищ допускает, что возможна напряжённость, то нужно ведь и указать причину её появления. А это,конечно,не сделает по понятным причинам...
karabay 12 января 2018 | 16:42
Этот сучонок, Чайка, не преминул Вована лизнуть! Будто лизание начальственных жоп, главная функция прокуратуры, однако...
shai13 12 января 2018 | 17:02
Единственная и главная задача в любое время года следить за соблюдением законов страны независимо ни кого и ни от чего. Поняли, Чайка? . Надо не слушать науськивания Путина а следить за тем чтобы если и выиграет выборы то не за счёт "напёрстков".