Новогодние праздники в этом году прошли при самом низком за последние 20 лет количестве происшествий
Как сказал глава МЧС Владимир Пучков «Российской газете», заранее был проведен комплекс профилактических мероприятий. В режиме повышенной готовности спасатели дежурили до 10 января. Не было никаких проблем с новогодними елками для детей. В то же время в последние дни пришлось спасать немало рыбаков. Из-за погоды во многих регионах ослаблен лед, добавил Пучков.
Комментарии3
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mixanazarov 12 января 2018 | 04:25
Причём здесь Пучков ? Это заслуга Путина . А праздники надо отменять , вот победим врагов тогда и отдохнём.
virgenu 12 января 2018 | 04:34
Потому, что праздник был угрюмый и невесёлый. Чему радоваться в тёмном царстве- поели, попили и пошли спать.
zemljanka 12 января 2018 | 04:41
Статистика.