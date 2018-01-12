Новогодние праздники в этом году прошли при самом низком за последние 20 лет количестве происшествий

Как сказал глава МЧС Владимир Пучков «Российской газете», заранее был проведен комплекс профилактических мероприятий. В режиме повышенной готовности спасатели дежурили до 10 января. Не было никаких проблем с новогодними елками для детей. В то же время в последние дни пришлось спасать немало рыбаков. Из-за погоды во многих регионах ослаблен лед, добавил Пучков.