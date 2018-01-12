Пресненский суд Москвы снял обвинения в создании секты с Андрея Попова, известного как «бог Кузя»

Решение принято в связи с тем, что истек срок давности, передает «Интерфакс». У Попова и остальных фигурантов этого дела в то же время осталось обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Накануне суд приступил к рассмотрению дела по существу. Подсудимые вины не признают. По данным следствия, больше 10 лет назад Попов создал религиозное объединение, и выдавал себя за священника — владыку Романа. Он и остальные обвиняемые были задержаны больше двух лет назад. При обысках были обнаружены крупные суммы денег и редкие животные.