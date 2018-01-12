Пресненский суд Москвы снял обвинения в создании секты с Андрея Попова, известного как «бог Кузя»
Решение принято в связи с тем, что истек срок давности, передает «Интерфакс». У Попова и остальных фигурантов этого дела в то же время осталось обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Накануне суд приступил к рассмотрению дела по существу. Подсудимые вины не признают. По данным следствия, больше 10 лет назад Попов создал религиозное объединение, и выдавал себя за священника — владыку Романа. Он и остальные обвиняемые были задержаны больше двух лет назад. При обысках были обнаружены крупные суммы денег и редкие животные.
Комментарии4
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zemljanka 12 января 2018 | 04:32
Свободу владыке.
dokolle 12 января 2018 | 05:05
zemljanka: А еще говорили, что бога нет, а вона как получается,
Теперь процессуально доказано, что бог вовсе не Григорий Котовский, проживающий в Праиже, и постоянно думающий о России, а наш простой рабочий парень с Рогожской заставы по имени Кузя - что и требовалось доказать.
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Тишина за Рогожской заставою - спят деревья у сонной реки,
Лишь составы идут за составами да кого-то скликают гудки.
Почему я все ночи здесь полностью у твоих пропадаю дверей?
Ты сама догадайся по голосу семиструнной гитары моей.
Тот, кто любит, в пути не заблудится, так и я: ну куда ни пойду,
Всё равно переулки и улицы к дому милой меня приведут.
Подскажи-расскажи, утро раннее, где с подругой мы счастье найдем?
Может быть, вот на этой окраине или в доме. в котором живем.
Не страшны нам ничуть расстояния, но куда ни привел бы нас путь,
Ты про первое наше свидание и при первый рассвет не забудь.
Как люблю твои светлые волосы, как любуюсь улыбкой твоей -
Ты сама догадайся по голосу семиструнной гитары моей.
sproter 12 января 2018 | 05:00
Символом росбалагана должна быть не Фемида, а осел, на котором задом наперед сидит клоун в мантии и жонглирует кодексами и комментариями к ним. У клоуна правосудия должна быть прорезь для бросания туда монеток, а еще лучше - купюроприемник, ну и другой символ принятия судейских решений - телефон.
vaka257 12 января 2018 | 05:05
Выдал себя за владыку Романа
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Владимир Гундяев тоже себя за Патриарха Кирилла выдаёт...