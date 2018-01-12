Священников Московского патриархата подозревают в Запорожье в разжигании национальной и религиозной вражды
Прокуратура города возбудила уголовное дело, передает ТАСС. Представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, говорится в постановлении ведомства. Кроме того, заметили в прокуратуре, среди прихожан «распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией». Ранее вокруг священнослужителей Московского патриархата на Украине разгорелся скандал из-за того, что они отказались отпевать ребенка, крещенного в храме непризнанного в Москве Киевского патриархата.
Комментарии4
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zemljanka 12 января 2018 | 04:24
Рутина.
mixanazarov 12 января 2018 | 04:39
Представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата оборзели ? Крестовый поход на Запорожье . Священнослужителей Московского патриархата на Украине надо распять в храме непризнанного в Москве Киевского патриархата.
oxyet 12 января 2018 | 04:44
Думал, что в Украине власть умнее роиской, но теперь убеждаюсь в обратном. Дурни, бегите в роиссю. Просьба.
nina_hagen 12 января 2018 | 04:53
ха! так РПЦ, контролирующая Украинскую православную церковь Московского патриархата, является отделом кгб-фсб, следовательно УПЦ Московского патриархата является агентом вышеупомянутой организации, выполняющей "работу" по развалу страны.
Es ist unbestreitbar это неоспоримо.
Россия должна гордиться такой героической агентурой, действующей нагло и без прикрытия.