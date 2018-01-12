Священников Московского патриархата подозревают в Запорожье в разжигании национальной и религиозной вражды

Прокуратура города возбудила уголовное дело, передает ТАСС. Представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, говорится в постановлении ведомства. Кроме того, заметили в прокуратуре, среди прихожан «распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией». Ранее вокруг священнослужителей Московского патриархата на Украине разгорелся скандал из-за того, что они отказались отпевать ребенка, крещенного в храме непризнанного в Москве Киевского патриархата.