Киев отрицает свою причастность к нападениям на российские военные базы в Сирии
Министерство обороны Украины называет подозрения российского Генштаба «очередной информационной атакой», передает агентство УНИАН. Украинские военные считают, что таким образом Москва хочет прикрыть свои действия в Крыму и в Донбассе. Накануне в российском Генштабе сказали, что в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии, обнаружили взрывчатку, которая производится в том числе и на Украине. Сейчас страну-производителя устанавливают специалисты.
Комментарии8
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mixanazarov 12 января 2018 | 04:16
А как же я сразу не допер . Это же бандеровцы наши самолёты в Сирии взрывают.
nina_hagen 12 января 2018 | 04:44
mixanazarov:
ха! после недавнего минометного обстрела базы Хмимеймуми были обнаружены неразорвавшиеся мины российского производства - значит, Россия снабжает минометами и боеприпасами террористов - не какие-нибудь частицы взрывчатого вещества, а настоящие российские мины :)
Ну, и поскольку Шойгу освободил три территории Сирии, то бомбят те, кто контролирует эти территории, то есть, российские ихтамнеты.
Es ist unbestreitbar :) это неоспоримо
zemljanka 12 января 2018 | 04:43
Уже донесли.
Визитки.
oxyet 12 января 2018 | 04:47
Долбодятлы рулят..
erol 12 января 2018 | 04:51
По умению фантазировать российской властью может соперничать только Болливуд с Голливудом .
sjuzanna 12 января 2018 | 05:03
erol: Украина для России как красная тряпка для быка.
anatolr 12 января 2018 | 05:00
//Киев отрицает свою причастность к нападениям на российские военные базы в Сирии//
Я точно знаю - это марсиане. И взрывчатка оттуда! А еще марсиане звонят из Сирии и наносят ущерб "виртуальным заложением бомб" на чистом русском языке.
Нужно срочно отправить россиян на Марс! ВСЕХ!!!
Венерианец Анатолий
sjuzanna 12 января 2018 | 05:01
И как это смогла Украина до Сирии добраться? (Не иначе как Афанасия Никитина вспомнили и его "Хождение за три моря").