//Киев отрицает свою причастность к нападениям на российские военные базы в Сирии//

Министерство обороны Украины называет подозрения российского Генштаба «очередной информационной атакой», передает агентство УНИАН. Украинские военные считают, что таким образом Москва хочет прикрыть свои действия в Крыму и в Донбассе. Накануне в российском Генштабе сказали, что в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии, обнаружили взрывчатку, которая производится в том числе и на Украине. Сейчас страну-производителя устанавливают специалисты.