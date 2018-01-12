Конгрессу США предложат список из 50 российских предпринимателей в качестве кандидатов на санкции
Вместе с членами семей, общее количество людей из этого списка составляет около 300 человек, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники в Вашингтоне. Администрация президента США готовится представить Конгрессу так называемый кремлевский доклад — список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству. В то же время в Демократической партии опасаются, что Белый дом не станет применять к россиянам чувствительных мер. Конгрессмены, желающие подтолкнуть президента Дональда Трампа к более жестким действиям, опубликовали об «асимметричных атаках» Кремля на демократию и их последствиях для США.
Комментарии10
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mixanazarov 12 января 2018 | 04:12
А говорили 50 000 , и тут наебалово.
rifles 12 января 2018 | 04:15
mixanazarov: Слуги тоже поедут за дворянами следом.Может и будет несколько тыс.
r88w556xl4 12 января 2018 | 04:51
Обещали бомбу, а получился пшик.
ltvjrhfn1 12 января 2018 | 04:52
rifles:
не только детей и слуг раскулачить, но и внуков! Почему о внуках забыли!
Сталин на сковородке от смеха плачет, со своим архаичным - дети за отцов не отвечают)))
zumerxxx 12 января 2018 | 04:27
давно пора
virgenu 12 января 2018 | 04:29
Вот она вся мафия в руководстве страны, которая удерживает Путина у власти, как гаранта своего благополучия.
zemljanka 12 января 2018 | 04:29
Асимметрично или симметрично?
Вот в чем вопрос...
Или ответ.
aligarh 12 января 2018 | 04:52
И че ? Им свои хаты в Майями продавать ? А где жить будут их семьи ?
vaka257 12 января 2018 | 04:54
За 18 лет Пётр I превратил Россию из захудалого царства в передовую европейскую империю с выходом к морю.
За 18 лет экономика Китая выросла в 4 раза.
А сколько сделал Путин за 18 лет, мы узнаем в феврале из отчета Конгресса США...
sjuzanna 12 января 2018 | 04:55
Всякое доброе дело не остается безнаказанным. Ждем разъясненй от Мани.