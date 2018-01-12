Конгрессу США предложат список из 50 российских предпринимателей в качестве кандидатов на санкции

Вместе с членами семей, общее количество людей из этого списка составляет около 300 человек, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники в Вашингтоне. Администрация президента США готовится представить Конгрессу так называемый кремлевский доклад — список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству. В то же время в Демократической партии опасаются, что Белый дом не станет применять к россиянам чувствительных мер. Конгрессмены, желающие подтолкнуть президента Дональда Трампа к более жестким действиям, опубликовали об «асимметричных атаках» Кремля на демократию и их последствиях для США.