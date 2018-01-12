Издательство «Дрофа» отвергает претензии к своему учебнику по истории России для 10 класса

В компании настаивают, что пособие не содержит спорных формулировок о недавних событиях на Украине. В пресс-службе издательства сказали агентству ТАСС, что Евромайдан назван в учебнике государственным переворотом. Накануне стало известно, что книгу направили на дополнительную экспертизу, которая будет подготовлена Российской академией наук к 27 января. Претензии к ней до этого высказывал сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, в учебнике 10-го класса по издательства «Дрофа» события на Майдане подаются как революционные. Совет Федерации поручил комитету по науке, образованию и культуре изучить российские учебники по истории на предмет достоверности и корректности описания.