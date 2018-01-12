Президентские выборы пройдут сегодня в Чехии
Гражданам страны предстоит выбирать из девяти кандидатов. Среди претендентов и нынешний глава государства – Милош Земан, которого также называют пророссийским политиком. Выборы продлятся два дня. Чешские политологи полагают, что потребуется второй тур. Фаворитами предвыборной гонки называют Земана и бывшего главу Академии наук Чехии, ученого-физика Иржи Драгоша. Впрочем, поскольку Чехия является парламентской республикой, президент в ней выполняет представительские функции. Исполнительная власть сосредоточена в руках правительства.
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opiatnovyi63 12 января 2018 | 03:45
Если этого ещё шуганут, наш Вождь останется совсем без опоры ...