Координатор «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха получил письмо с угрозами в свой адрес

Анонимный автор напоминает о недавнем нападении на активиста и предлагает уехать из страны, сообщили в самой организации. Адвокат уже подал ходатайство с просьбой обеспечить Рудомахе государственную защиту.

Неизвестные избили членов «Экологической вахты» в конце декабря. Это случилось после того, как они проводили инспекцию участка Черноморского побережья в Краснодарском крае. Как говорят активисты, эта территория может принадлежать однокурснику президента Николаю Егорову, и там ведется незаконное строительство винного завода.