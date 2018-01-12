Басманный суд Москвы приступает к рассмотрению по существу дела в отношении соучастника убийства Бориса Немцова

Темирлана Эскерханова обвиняют в оскорблении представителя Следственного комитета. Сегодня ожидается заседание, на котором прокурор огласит обвинительное заключение, а подсудимый выскажет свое отношение к нему. По словам представителей следствия, на процессе по делу об убийстве Немцова, Эскерханов в нецензурной форме высказался в адрес сотрудника СКР. Адвокат обвиняемого Анна Бюрчиева настаивает, что экспертиза признала оскорбительным только одно из двух высказываний.