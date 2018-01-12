Калининградское подразделение ФСБ ищет пропавшего инженера одного из оборонных предприятий
38-летний Олег Коровченко переехал в Калининград в феврале 2016 года, устроился на Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Минувшим летом он уволился и собирался уехать в Йошкар-Олу, пишет «Фонтанка». Однако дальше его следы теряются. У Коровченко были билеты на поезд, который следует транзитом через Литву, издание предполагает, что инженер мог выйти в прибалтийской республике. По информации «Фонтанки», калининградская ФСБ попросила местных родственников обратиться с заявлением об исчезновении инженера в полицию. Издание добавляет, что формальных оснований тревожиться об утечке секретной информации нет; тем не менее, в поиске участвует служба собственной безопасности «Янтаря». Завод выполняет гособоронзаказ.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zemljanka 12 января 2018 | 03:31
Если ФСБ - очень тревожнл...
tvitov66 12 января 2018 | 03:35
На Мальте искали? В Монте-Карло? В Ницце? Майями? А зря!
opiatnovyi63 12 января 2018 | 03:53
Мало ли что.. Вдруг проник в логово врага!
alpanf 12 января 2018 | 04:34
Еще один сбежал.
sjuzanna 12 января 2018 | 04:45
alpanf: \\Еще один сбежал.\\
Похоже, что ему крепко дали сбежать.
(а может он в Литве дворником устроился работать??)
nina_hagen 12 января 2018 | 04:58
sjuzanna: \\\(а может он в Литве дворником устроился работать??)\\\
ха! по мнению пригожинских, россияне могут работать на западе только мойщиками проститутками, туалетов и дворниками :) какая же низкая самооценка :) прямо по Фрейду.
Es ist lustig это забавно
sjuzanna 12 января 2018 | 04:42
Человек пропал прошлым летом, а искать его начали только сейчас?! Его секреты за это время устарели. Очередная лапша от МО.