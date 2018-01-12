Калининградское подразделение ФСБ ищет пропавшего инженера одного из оборонных предприятий

38-летний Олег Коровченко переехал в Калининград в феврале 2016 года, устроился на Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Минувшим летом он уволился и собирался уехать в Йошкар-Олу, пишет «Фонтанка». Однако дальше его следы теряются. У Коровченко были билеты на поезд, который следует транзитом через Литву, издание предполагает, что инженер мог выйти в прибалтийской республике. По информации «Фонтанки», калининградская ФСБ попросила местных родственников обратиться с заявлением об исчезновении инженера в полицию. Издание добавляет, что формальных оснований тревожиться об утечке секретной информации нет; тем не менее, в поиске участвует служба собственной безопасности «Янтаря». Завод выполняет гособоронзаказ.