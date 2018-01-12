Украинские телеканалы «Интер» и «СТБ» проверят из-за показа в новогодние праздники советских фильмов

Речь идет о лентах «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Кавказская пленница» и «Любовь и голуби», пояснили в Национальном совете по вопросам радио и телевещания. Ряд исполнителей из этих картин входят в украинский черный список артистов, пишет РБК. Регулятор также попросил остальные телеканалы предоставить записи праздничных эфиров для проверки. Украина уже несколько лет ведет черный список артистов, музыкантов и других деятелей культуры, которые поддержали присоединение Крыма к России и неоднократно посещали полуостров.