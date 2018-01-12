Украинские телеканалы «Интер» и «СТБ» проверят из-за показа в новогодние праздники советских фильмов
Речь идет о лентах «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Кавказская пленница» и «Любовь и голуби», пояснили в Национальном совете по вопросам радио и телевещания. Ряд исполнителей из этих картин входят в украинский черный список артистов, пишет РБК. Регулятор также попросил остальные телеканалы предоставить записи праздничных эфиров для проверки. Украина уже несколько лет ведет черный список артистов, музыкантов и других деятелей культуры, которые поддержали присоединение Крыма к России и неоднократно посещали полуостров.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
metalag 12 января 2018 | 02:17
Украинские националисты логично мыслят: надобно запретить и стереть из памяти населения Украины все советское прошлое!
А на чистом листе писать новые иероглифы...на мове...:))))))
serhio_25__ 12 января 2018 | 02:27
Я вот не понимаю, почему до сих пор Парашу не проверят за то что он читал стихи имперского москальского оккупанта Лермонтова, да еще и на оккупационной москальской мове.
zemljanka 12 января 2018 | 02:40
Кому принадлежит музыка Чайковского?