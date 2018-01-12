Цена на нефть впервые за три года превысила 70 долларов за баррель

Правда, позже сорт марки Brent торговался уже ниже этой отметки – примерно за 69 долларов за баррель. Участники рынка связывают эту тенденцию с данными о снижении запасов в США. Эта цифра, по словам аналитиков, находится на самом низком с августа 2015 года уровне. Кроме того, снизилась и добыча нефти в Штатах.