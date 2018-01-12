Цена на нефть впервые за три года превысила 70 долларов за баррель
Правда, позже сорт марки Brent торговался уже ниже этой отметки – примерно за 69 долларов за баррель. Участники рынка связывают эту тенденцию с данными о снижении запасов в США. Эта цифра, по словам аналитиков, находится на самом низком с августа 2015 года уровне. Кроме того, снизилась и добыча нефти в Штатах.
Комментарии5
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metalag 12 января 2018 | 02:19
Зима в Америке слишком холодная....
Потребность выросла, а добыча упала.
Тот вариант, который в прогнозах экономистов не учитывался.
liquidsky__ 12 января 2018 | 02:23
metalag: Так погоду Путин и подшаманил
leomosk16 12 января 2018 | 02:47
liquidsky__: ///Так погоду Путин и подшаманил///
Таки да, всё мировое зло от него....(((
"Лихие путинские годы"
((с) неовласовец, функционер Яблока А.Мельников)
Вот и по Америке, по простым американцам они йопнули....((((
leomosk16 12 января 2018 | 02:50
metalag: ///Зима в Америке слишком холодная....
Потребность выросла, а добыча упала. ///
И потребность выросла, и добыча упала...(((
Вот и везёт танкер в Америку российский сжиженный газ...
kazlevich1949 12 января 2018 | 04:21
Такое чувство, что если согласно гипотезы Геи в Образе и Подобии США в нашей Цивилизации миокард Создателя, то глядя на эти периодические цены на нефть, которые в основном диктуют США, и у этих цен есть и систола и ... диастола!? Да и как-то тогда можно просчитать частоту пульса экономики США.... А отсюда: неисповедимы твои пути Господь в нашей Цивилизации???