Министерство обороны засекретило поиски попавшего в плен к боевикам в Сирии россиянина Григория Цуркану

Как сказала его мать телеканалу «Дождь», они получили такой ответ из военного ведомства. Там подчеркивается, что пропавший в Сирии мужчина не был штатным военнослужащим российской армии.

О том, что Цуркану попал в плен, стало известно минувшей осенью. Боевики опубликовали видео с ним и еще одним россиянином, Романом Заболотным. По некоторым данным, они могли находиться в Сирии по контракту с частной военной компанией, т.н. «ЧВК Вагнера». В то же время появлялись сообщения, что оба пленных уже могут быть мертвы.