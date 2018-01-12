Оппозиционного активиста Магомеда Хазбиева задержали в Ингушетии
Правоохранительные органы подозревают его в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти. В то же время «КоммерсантЪ» пишет, что Хазбиев сам прибыл в республику, чтобы дать показания. Свою вину он не признает и считает, что его преследуют за оппозиционную и правозащитную деятельность. Хазбиев ранее возглавлял региональное отделение партии ПАРНАС. Он неоднократно критиковал ингушское правительство и президента Владимира Путина. Последние пару лет оппозиционер жил в Грозном.
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