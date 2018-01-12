Власти Эквадора предоставили гражданство основателю интернет-ресурса WikiLeaks Джулиану Ассанжу
Он уже более пяти лет находится в посольстве этой страны в Лондоне. Ассанж скрывается от экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в преступлении сексуального характера. Сам он обвинения отвергает и называет их политически мотивированными. Ассанж опасается, что Швеция выдаст его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.
Комментарии1
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prof57 12 января 2018 | 03:24
И надо его отправить послом в США....