Новые санкции против России будут объявлены в ближайшее время, заверил министр финансов США Стивен Мнучин

Сейчас министерство работает над ними, добавил он. Американская администрация должна уже в следующем месяце представить Конгрессу отчет о российских бизнесменах, связанных с Кремлем, президентом Владимиром Путиным и его окружением. После чего указанные в списке предприниматели могут быть внесены в санкционный список. Сейчас, по данным российского МИДа, под американскими санкциями находятся около 200 российских граждан и 400 российских юридических лиц.