Новые санкции против России будут объявлены в ближайшее время, заверил министр финансов США Стивен Мнучин
Сейчас министерство работает над ними, добавил он. Американская администрация должна уже в следующем месяце представить Конгрессу отчет о российских бизнесменах, связанных с Кремлем, президентом Владимиром Путиным и его окружением. После чего указанные в списке предприниматели могут быть внесены в санкционный список. Сейчас, по данным российского МИДа, под американскими санкциями находятся около 200 российских граждан и 400 российских юридических лиц.
Комментарии12
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pyx 12 января 2018 | 02:16
SWIFT-как много в этом звуке...
stalin_zhiv 12 января 2018 | 02:31
А я уж в декабре думал, что не скоро наша экономика получит новое санкционное ускорение, чтобы шустрее ехать на буржуазном импортозамещающем горшке в светлое капиталистическое будущее. Ну, посмотрим, что на этот раз в мешке у Санта-Клауса?... Хотелось бы какой-нибудь не банальный сюрприз на этот раз.
zemljanka 12 января 2018 | 03:49
Как сравнялись с Ыном.
Или все же переплюнули?
И бурно зацветет импортозамещение.
А все заокеанские приборы - под бульдозеры.
captain_ 12 января 2018 | 02:57
За 18 лет Пётр I превратил (как говорят) Россию из захудалого царства в передовую европейскую империю с выходом к морю.
За 18 лет экономика Китая выросла в 4 раза.
А сколько сделал Путин за 18 лет, мы узнаем в феврале из отчета Конгресса США. Аминь!
r88w556xl4 12 января 2018 | 03:15
captain_: Мифы. И про экономику Китая, и про петровскую Россию. А вот факт, что из всех стран, разрушенных во Второй мировой, СССР восстановил свой потенциал в 2 раза быстрее.
r88w556xl4 12 января 2018 | 03:19
pyx: Как зудит-то у русофобов, подпрыгивают, подскакивают, подгавкивают, подвывают, задницами юлят.
vitaminoz 12 января 2018 | 03:23
r88w556xl4: ты все опять про задницы, номерная портянка?)) вас всех из «России молодый», педерастов, набрали?)
anberg 12 января 2018 | 03:44
pyx: И что, исчезнет "звук"?
А бабки из ЕС за газ и пшеницу, а из США - за титан и РД-180 - налом будут возить?.. :)))
salut__521 12 января 2018 | 02:22
Вот, похоже, и к плешивому подбираются... Бедный Воронеж.
r88w556xl4 12 января 2018 | 03:17
salut__521: Какое дело бульбаши до какого-то плешивого. Вы со своим Батькой десятилетия разобраться не можете, а всё туда же.
tks 12 января 2018 | 02:36
200 человек на сундук ВВП мертвеца!
Йо-хо-хо!
И бутылку в ...oпy!
Асимметричный ответ доведет путь в Ад до конца!
Йо-хо-хо!
И в бояру ...oпy!
zemljanka 12 января 2018 | 02:55
То-то наше фсе - раздухарилось.
И дроны, и все мировое зло - оттуда...